Momente de groază pentru Neymar. Hoți înarmați au vrut să-i răpească iubita și fiica. Reacția fotbalistului

Neymar, starul lui Al-Hilal, nu are parte de liniște nici în plan personal. El a trecut prin momente de groază, după ce hoții au intrat înarmați în casă și au vrut să-i răpească logodnica și fiica nou-născută. Ce mesaj a transmis fotbalistul.

După ce părinții lui Luis Diaz, starul lui Liverpool, au fost răpiți în Columbia, marți, a avut loc o tentativă de răpire a iubitei și fetițeți lui Neymar, în Brazilia. Fotbalistul lui Al-Hilal nu are parte de liniște nici în plan personal, după ce a suferit o accidentare teribilă, care-l va ține mult timp departe de teren.

Trei bărbați înarmați au pătruns în locuința iubitei brazilianului din apropiere de Sao Paulo, încercând să o răpească pe fiica nou-născută a lui Neymar, Mavie, și pe partenera acestuia, Bruna Biancardi. Din fericire, cele două nu se aflau în locuință la acel moment, potrivit presei din Spania.

Intrați în casă, aceștia i-au legat pe părinții partenerei lui Neymar, timp în care au furat bijuterii, ceasuri, genți, dar și haine de lux. Infractorii i-au lăsat legați pe părinții Brunei Biancardi, dar, din fericire, aceștia nu au fost răniți, notează cotidianul spaniol AS.

Incidentul a avut în districtul Cotia, care este situat la periferia orașului Sao Paulo. Vecinii au fost cei care au alertat poliția, iar oamenii legii au înconjurat proprietatea și l-au capturat pe unul dintre infractori.

Garda Civilă Municipală a dezvăluit că agresorii au intrat în locuință cu ajutorul suspectului reținut și le-au căutat pe Bruna Biancardi și pe Mavie. Pentru că nu le-au găsit i-au legat pe părinții iubitei lui Neymar, pentru ca apoi să fure bunuri.

”Mulțumesc lui Dumnezeu, totul este bine, iar pierderile materiale au fost recuperate”, a transmis Bruna Biancardi pe contul său de Instagram.

Și Neymar, aflat în perioada de recuperare după accidentarea cumplită suferită în luna octombrie, într-un meci al naționalei Braziliei, a reacționat și el: „Mulțumesc lui Dumnezeu că toată lumea e bine”.

