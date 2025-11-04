Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming

Netflix a dezvăluit trailerul oficial, posterul și primele imagini din Sesame Street: Volumul 1, noul sezon al uneia dintre cele mai iubite emisiuni pentru copii din lume.

Relansarea celebrului serial educativ marchează o nouă etapă pentru franciză, la peste cinci decenii de la debutul său din 10 noiembrie 1969.

Noile episoade vor avea premiera luni, 10 noiembrie 2025, exclusiv pe Netflix, în peste 30 de limbi, aducând bucuria și spiritul inconfundabil al seriei către o nouă generație de spectatori.

Realizat de Sesame Workshop, noul sezon propune o formulă complet reimaginată, care încurajează copiii să participe activ la acțiune și să descopere lumea prietenilor de pe celebra stradă de la numărul 123.

Fiecare episod oferă povești captivante, muzică originală, animații moderne și o serie de invitați speciali.

Un nou mod de a explora compasiunea și învățarea prin joc

Sesame Street: Volumul 1, de pe Netflix, va include patru episoade de câte 30 de minute, cu Bubba Wallace, pilot profesionist de curse și campion NASCAR, ca invitat special în primul volum. Producția păstrează esența educativă a seriei, dar o adaptează la nevoile și ritmul copiilor de astăzi, oferind experiențe interactive care încurajează empatia, cooperarea și rezolvarea problemelor.

În noile episoade, personajele îi învață pe cei mici cum să-și aștepte rândul, cum să înveselească un prieten trist și cum să găsească soluții împreună atunci când apar provocări. Prin povești emoționante și activități dinamice, copiii sunt invitați să participe, nu doar să privească.

O reinterpretare modernă a unui clasic al televiziunii pentru copii

Potrivit producătorului executiv Sal Perez, „Sezonul 56 reinventează Sesame Street și îi invită pe copii la acțiune. Este un sezon plin de emoție, oportunități de învățare și râsete, cu un accent deosebit pe bunătate și compasiune – valori de care avem nevoie mai mult ca oricând.”

La scenariu și producție contribuie Halcyon Person, nominalizată la premiile Emmy, Humanitas și NAACP, cunoscută pentru munca sa la serialele Karma’s World (2021) și Dee & Friends in Oz (2024), ambele produse de Netflix.

Prin această nouă versiune, Sesame Street își reafirmă rolul de pionier al educației prin divertisment, oferind conținut modern, relevant și plin de căldură pentru copiii din întreaga lume. Trailerul, posterul și noile imagini pot fi vizionate pe TUDUM.com, platforma oficială Netflix pentru știri și noutăți despre producțiile originale.