Netflix cumpără drepturile pentru Catan și pregătește filme și seriale inspirate din celebrul joc de strategie

Netflix a obținut drepturile globale exclusive pentru franciza Catan, celebrul joc de societate creat de Klaus Teuber în 1995 sub numele The Settlers of Catan.

Conform publicației Deadline, acordul cu Asmodee și Catan Studio prevede dezvoltarea unei game variate de producții, de la filme live-action și seriale TV până la animații, emisiuni nescriptate și jocuri video.

O nouă eră pentru universul „Catan”

Este pentru prima dată când insula fictivă Catan va fi adusă pe ecran. Universul jocului combină elemente de strategie, negociere a resurselor și construcție de lumi, într-un context în care coloniștii trebuie să gestioneze terenuri diverse, alianțe fragile și pericole constante reprezentate de tâlhari.

„Oricine a jucat Catan știe că strategia intensă din centrul jocului oferă posibilități infinite pentru un dramatism autentic”, a declarat Jinny Howe, Head of Scripted Series pentru SUA și Canada la Netflix.

„Suntem încântați să aducem acest univers la viață prin seriale, filme, animații și jocuri, atât pentru fanii de lungă durată, cât și pentru noii jucători”, a mai spus acesta.

Proiectele vor fi realizate de Darren Kyman (Asmodee), Pete Fenlon (Catan Studio), Roy Lee (Vertigo Entertainment) și fiii lui Klaus Teuber, Guido și Benjamin Teuber, actuali co-directori executivi ai companiei Catan GmbH.

O colaborare de proporții între Netflix și Asmodee

Acordul extinde parteneriatul deja existent dintre Netflix și Asmodee, care a inclus filmul francez Family Pack (2024), bazat pe jocul The Werewolves of Millers Hollow, precum și dezvoltarea unor jocuri de masă inspirate de producții Netflix populare precum Ozark, Squid Game, Stranger Things și Bridgerton.

„De la lansarea sa, milioane de oameni s-au bucurat de Catan, un titlu care a deschis drumul jocurilor moderne de strategie”, a afirmat Thomas Koegler, CEO al Asmodee. „Sunt încântat că universul va ajunge la un public și mai larg prin adaptările Netflix”, a continuat.

Fiii lui Klaus Teuber au subliniat că tatăl lor a conceput Catan ca un joc despre cooperare și explorare. „Această colaborare marchează un nou capitol al călătoriei începute acum treizeci de ani, o lume în care oamenii se adună pentru a construi și a crea împreună”, au declarat Benjamin și Guido Teuber.

Printre celelalte adaptări inspirate din jocuri aflate în dezvoltare la Netflix se numără Assassin’s Creed, Magic: The Gathering, Clue, Monopoly, Dungeons & Dragons: Forgotten Realms și filmul Gears of War.