Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 16:55
de Badea Violeta

SPORT
Nepoata Simonei Halep, lovită de antrenoare. Cristina este doar una dintre multele gimnaste agresate de Maria Gîrbea. Femeia a fost suspendată din funcţie
Cristina Halep. Sursa foto: Facebook

Federația Română de Gimnastică Ritmică trece printr-o perioadă de controverse, după ce Maria Gîrbea, una dintre cele mai apreciate antrenoare din România, a fost suspendată din funcție în urma plângerilor formulate de mai multe gimnaste. Printre acestea se numără și Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, care a suferit agresiuni fizice și verbale în cadrul antrenamentelor, în mai 2024.

Cristina Halep, victimă a abuzurilor

Cristina Halep, în vârstă de 16 ani, și-a urmat visul de a prinde un loc la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și s-a mutat în București pentru a se antrena intens.

”Am încercat și tenis, dar mi-a plăcut mai mult gimnastica. Se îmbină și grație, și balet, și forță”, a declarat tânăra pentru AS.ro.

Sursele GOLAZO au dezvăluit: ”Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrba. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etică a COSR a luat decizia normală.

Într-un clip se vede cum Maria Gîrba o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”. Publicația citată a intrat în posesia clipului incriminat, în care antrenoarea pare că o lovește cu palma și o trage de păr. Incidentul s-a petrecut în 2024.

Alte gimnaste și acuzațiile aduse

Pe 22 ianuarie 2025, șase foste membre ale lotului național de ritmică, Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu și Raluca Zetu, au făcut plângeri pentru abuzuri fizice și psihice.

”Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva». Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, a povestit Denisa Mailat pentru ARADS.

Irina Deleanu, președinta FRGR, a precizat că ea nu a folosit niciodată astfel de cuvinte: ”Sunt mamă a doi copii, îmi sunt dragi gimnastele, nu aș face niciodată așa ceva. Sunt răstălmăciri grosolane. Acum căutam o dovadă în arhive. O să o găsesc și o să o public”.

”Doamna Gîrba a fost suspendată de la lotul olimpic”

Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, a declarat: ”Doamna Gîrba a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie.

Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații”.

Maria Gîrbea a fost cunoscută pentru rezultatele sale în gimnastica ritmică, dar acuzațiile de abuz au dus la suspendarea ei pe o perioadă nedeterminată.

În centrul scandalului se află atât nepoata Simonei Halep, cât și alte tinere gimnaste care și-au pierdut încrederea în sistemul de pregătire, în timp ce federația încearcă să restabilească disciplina și protecția sportivelor.

