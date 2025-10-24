Necropsia celor doi tineri găsiţi morţi într-o maşină din Harghita, făcută publică. Anchetatorii, detalii dureroase despre decesul acestora

Tragedie în judeţul Harghita, unde doi tineri din Bacău, o fată de 19 ani şi un băiat de 20 de ani, au fost găsiţi morţi într-o maşină parcată la liziera unei păduri, în apropierea barajului Frumoasa. Descoperirea macabră a fost făcută marţi, 22 octombrie 2025, în jurul orei 17:30, de câteva persoane care au anunţat imediat autorităţile.

Când au murit cei doi tineri, de fapt?

Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Judeţeană Harghita, rezultatele preliminare ale necropsiei au stabilit că moartea celor doi ar fi survenit pe data de 20 octombrie, cu două zile înainte de a fi găsiţi. Raportul medicilor legişti arată că băiatul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare — instrument utilizat de regulă la sacrificarea animalelor. Tânăra avea o rană similară, cauzată printr-un mecanism comparabil.

În maşină, anchetatorii au găsit un pistol de asomare, ceea ce întăreşte ipoteza că rănile ar fi fost autoprovocate. Surse judiciare spun că la acest moment se ia în calcul varianta unei morţi voluntare, însă nu este exclus nici scenariul în care tânărul ar fi împuşcat-o pe fată, după care s-ar fi sinucis.

„Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul infracţiunilor de violenţă în familie şi omor”, a transmis IPJ Harghita.

Durere în rândul rudelor şi apropiaţilor

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita au precizat că cei doi tineri se aflau într-o relaţie de concubinaj de aproximativ un an şi locuiau împreună la domiciliul fetei. În seara de 19 octombrie, în jurul orei 23:30, cei doi au plecat cu autoturismul fără a anunţa pe nimeni. De atunci, familiile nu au mai putut lua legătura cu ei şi au sesizat dispariţia pe 22 octombrie.

Descoperirea trupurilor lor în maşină, într-o zonă împădurită, a adus durere şi consternare în rândul rudelor şi apropiaţilor. Ancheta continuă pentru a clarifica dacă a fost vorba despre un gest comun de suicid sau despre o faptă urmată de sinucidere. Autorităţile aşteaptă rezultatele complete ale expertizelor balistice şi toxicologice pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în acele momente tragice din comună Frumoasa.