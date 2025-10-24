Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 13:58
de Diana Dumitrache

Necropsia celor doi tineri găsiţi morţi într-o maşină din Harghita, făcută publică. Anchetatorii, detalii dureroase despre decesul acestora

ACTUALITATE
Necropsia celor doi tineri găsiţi morţi într-o maşină din Harghita, făcută publică. Anchetatorii, detalii dureroase despre decesul acestora

Tragedie în judeţul Harghita, unde doi tineri din Bacău, o fată de 19 ani şi un băiat de 20 de ani, au fost găsiţi morţi într-o maşină parcată la liziera unei păduri, în apropierea barajului Frumoasa. Descoperirea macabră a fost făcută marţi, 22 octombrie 2025, în jurul orei 17:30, de câteva persoane care au anunţat imediat autorităţile.

Când au murit cei doi tineri, de fapt?

Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Judeţeană Harghita, rezultatele preliminare ale necropsiei au stabilit că moartea celor doi ar fi survenit pe data de 20 octombrie, cu două zile înainte de a fi găsiţi. Raportul medicilor legişti arată că băiatul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare — instrument utilizat de regulă la sacrificarea animalelor. Tânăra avea o rană similară, cauzată printr-un mecanism comparabil.

În maşină, anchetatorii au găsit un pistol de asomare, ceea ce întăreşte ipoteza că rănile ar fi fost autoprovocate. Surse judiciare spun că la acest moment se ia în calcul varianta unei morţi voluntare, însă nu este exclus nici scenariul în care tânărul ar fi împuşcat-o pe fată, după care s-ar fi sinucis.

„Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul infracţiunilor de violenţă în familie şi omor”, a transmis IPJ Harghita.

Durere în rândul rudelor şi apropiaţilor

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita au precizat că cei doi tineri se aflau într-o relaţie de concubinaj de aproximativ un an şi locuiau împreună la domiciliul fetei. În seara de 19 octombrie, în jurul orei 23:30, cei doi au plecat cu autoturismul fără a anunţa pe nimeni. De atunci, familiile nu au mai putut lua legătura cu ei şi au sesizat dispariţia pe 22 octombrie.

Descoperirea trupurilor lor în maşină, într-o zonă împădurită, a adus durere şi consternare în rândul rudelor şi apropiaţilor. Ancheta continuă pentru a clarifica dacă a fost vorba despre un gest comun de suicid sau despre o faptă urmată de sinucidere. Autorităţile aşteaptă rezultatele complete ale expertizelor balistice şi toxicologice pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în acele momente tragice din comună Frumoasa.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Netflix vrea să fie prietenul tău și să poarte conversații „naturale” cu tine. Cum îți va recomanda filme, seriale și documentare cu inteligența artificială
Netflix vrea să fie prietenul tău și să poarte conversații „naturale” cu tine. Cum îți va recomanda filme, seriale și documentare cu inteligența artificială
Un poliţist român, avertisment despre cornurile cu cremă din comerţ. Pot da rezultat fals pozitiv la alcooltest?
Un poliţist român, avertisment despre cornurile cu cremă din comerţ. Pot da rezultat fals pozitiv la alcooltest?
Prima monedă colorată din istoria României va fi lansată luni. Ce personalitate apare pe aceasta
Prima monedă colorată din istoria României va fi lansată luni. Ce personalitate apare pe aceasta
Cum afli cine îți scrie pe WhatsApp fără să accesezi telefonul. Setarea simplă prin care recunoști instant cine ți-a trimis mesajul
Cum afli cine îți scrie pe WhatsApp fără să accesezi telefonul. Setarea simplă prin care recunoști instant cine ți-a trimis mesajul
Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă
Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă
Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori
Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori
Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid
Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid
Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime
Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...