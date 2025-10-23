Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism

Tragedie în Harghita: doi tineri din județul Bacău, Bianka și Toni, au fost găsiți fără viață într-o mașină, într-o zonă împădurită lângă Lacul Frumoasa. Descoperirea șocantă vine la câteva zile după ce cei doi au fost dați dispăruți, iar anchetatorii analizează toate circumstanțele morții lor.

Cine sunt tinerii găsiți morți și cum au dispărut

Bianka și Toni, în vârstă de 19 și 20 de ani, au plecat împreună din localitatea Ghimeș duminică seara, 19 octombrie, cu mașina băiatului, un Golf 4 gri, iar de atunci nu au mai fost văzuți.

La momentul dispariției, tânăra purta pantofi sport alb-negru. În după-amiaza zilei de miercuri, 22 octombrie, trupurile lor neînsuflețite au fost descoperite pe un drum forestier din zona Lacului Frumoasa, de părinții fetei, conform surselor din anchetă pentru Știrile Kanal D.

Primele informații arată că trupurile prezentau modificări cadaverice, semn că decedaseră de ceva timp: Bianka avea o rană în piept, iar Toni era împușcat în cap.

Ce au descoperit anchetatorii în mașină

Mașina în care au fost găsiți tinerii a fost observată de un trecător, care a alertat autoritățile. În interiorul autoturismului, anchetatorii au descoperit un pistol utilizat de obicei pentru sacrificarea animalelor. Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare.

”S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, pentru Agerpres.

Cazul este cercetat cu atenție, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză, inclusiv cea a unei crime urmate de sinucidere.

Care sunt următorii pași ai anchetei

Trupurile celor doi tineri au fost duse la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiilor, programate să aibă loc în cursul zilei de joi, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Dosarul penal a fost înregistrat pentru omor, însă anchetatorii vor analiza toate probele disponibile, inclusiv obiectele descoperite în mașină și circumstanțele dispariției celor doi.

Cercetările continuă pentru a clarifica dacă moartea tinerilor a fost rezultatul unei fapte violente externe sau al unei tragedii auto-provocate nefericite și neașteptate.