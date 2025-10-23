Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 11:29
de Badea Violeta

Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism

ACTUALITATE
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Soc in Harghita: doi tineri gasiti fara suflare intr-o masina

Tragedie în Harghita: doi tineri din județul Bacău, Bianka și Toni, au fost găsiți fără viață într-o mașină, într-o zonă împădurită lângă Lacul Frumoasa. Descoperirea șocantă vine la câteva zile după ce cei doi au fost dați dispăruți, iar anchetatorii analizează toate circumstanțele morții lor.

Cine sunt tinerii găsiți morți și cum au dispărut

Bianka și Toni, în vârstă de 19 și 20 de ani, au plecat împreună din localitatea Ghimeș duminică seara, 19 octombrie, cu mașina băiatului, un Golf 4 gri, iar de atunci nu au mai fost văzuți.

La momentul dispariției, tânăra purta pantofi sport alb-negru. În după-amiaza zilei de miercuri, 22 octombrie, trupurile lor neînsuflețite au fost descoperite pe un drum forestier din zona Lacului Frumoasa, de părinții fetei, conform surselor din anchetă pentru Știrile Kanal D.

Vezi și:
O femeie de 41 de ani din Giurgiu, ucisă de soţ pentru că a vrut să divorţeze. Bărbatul a fugit de la locul crimei
Adolescentul din Târgu Jiu care și-a înjunghiat bunica a fost arestat. Ce a putut să spună în fața procurorilor despre gestul său

Primele informații arată că trupurile prezentau modificări cadaverice, semn că decedaseră de ceva timp: Bianka avea o rană în piept, iar Toni era împușcat în cap.

Doi tineri de 19 si 20 de ani, gasiti morti intr-o masina, in Harghita

Bianka si Toni. Sursa foto: Facebook 

Ce au descoperit anchetatorii în mașină

Mașina în care au fost găsiți tinerii a fost observată de un trecător, care a alertat autoritățile. În interiorul autoturismului, anchetatorii au descoperit un pistol utilizat de obicei pentru sacrificarea animalelor. Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare.

”S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, pentru Agerpres.

Cazul este cercetat cu atenție, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză, inclusiv cea a unei crime urmate de sinucidere.

Care sunt următorii pași ai anchetei

Trupurile celor doi tineri au fost duse la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiilor, programate să aibă loc în cursul zilei de joi, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Dosarul penal a fost înregistrat pentru omor, însă anchetatorii vor analiza toate probele disponibile, inclusiv obiectele descoperite în mașină și circumstanțele dispariției celor doi.

Cercetările continuă pentru a clarifica dacă moartea tinerilor a fost rezultatul unei fapte violente externe sau al unei tragedii auto-provocate nefericite și neașteptate.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit
Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă
Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Cărțile electronice de identitate, blocate de lipsa infrastructurii: România are nevoie de zeci de mii de cititoare pentru funcționarea completă
Cărțile electronice de identitate, blocate de lipsa infrastructurii: România are nevoie de zeci de mii de cititoare pentru funcționarea completă
Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș”
Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș”
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
RECENZIE
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”
Playtech Știri
Zodiile care primesc un semn divin joi, 23 octombrie. Au parte de o protecţie specială
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...