Nawfal, „Puștiul lui Musk”, i-a spus lui Georgescu că are afaceri in România, dar nici urmă de ele. Legătura cu frații Tate și interviurile de 800.000 de euro cu Georgescu și Simion

Mario Nawfal este principala ”trompetă” internațională a suveraniștilor din România are legături strânse cu personaje mai mult sau mai puțin controversate de la noi din țară. Iar aici enumerăm pe frații Tate, dar și pe Călin Georgescu, candidatul interzis la prezidențiale, și chiar și pe George Simion, cel care vrea să devină viitorul președinte în cazul în care i se aprobă candidatura și strânge semnăturile necesare.

Mario Nawfal este considerat influencerul favorit al lui Elon Musk. Caracterizat drept ”scamer” în unele medii americane, controversele în ceea ce îl privește sunt nenumărate. ”Rege” al crypto, cu probleme anterioare în ceea ce privește plata impozitelor, ajuns unul dintre cele mai vizibile personaje ale rețelei X (fostul Twitter) deținut de Elon Musk, intervievator al unor disctatori sau al unor candidați asociați cu extrema dreaptă, Mario Nawfal are legături strânse cu România. Măcar pentru că a preluat, intervievat și răspândit ”variante ale adevărului” promovate de frații Tate, Călin Georgescu și, nu în ultimul rând, ale lui George Simion.

Dar, probabil, cel mai vizibil a fost influencerul, în România, prin interviurile pe care i le-a luat lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale încercând să îi spună favoritului lui Musk, într-o engleză aproximativă, cum ar fi fost el nedreptățit și exclus din lumea politică.

Interviul de care vorbim, publicat pe 27 februarie 2025, luat de Mario Nawfal lui Călin Georgescu, este plin de declarații care pot pune pe jar tot ceea ce înseamnă adevăr legal. Mai exact, Mario Nawfal susține că ar vrea să i se adreseze lui Călin Georgescu cu ”Președintele României”. Mai mult, el spune că unul dintre membrii echipei sale – înainte de interviul cu Simion – i-a zis că în România se spune așa: ”Ne spun că trăim în democrație, dar totul este fake”.

Mai mult, Nawfal răspândește și informația că, pe locul al doilea, la alegerile prezidențiale din decembrie, ar fi fost George Simion, cu 20%, iar Georgescu, cu aplomb, chiar îl și aprobă, deși informația este, la modul clar, falsă, George Simion fiind clasat abia pe locul patru în preferințele alegătorilor, cel puțin în scrutinul anulat de Curtea Constituțională. Normal, au curs și acuzațiile la adresa administraței Biden, Iohannis și, la un moment dat, Călin Georgescu îl aduce în discuție chiar și pe Traian Băsescu, sugerând că acesta l-ar fi susținut, declarativ, în momentul n care alegerile au fost anulate.

Mario Nawfal este unul dintre influencerii de peste Ocean care pare să acorde o atenție deosebită României. Totul a început când libanezo-australianul personaj l-a intervievat pe Andrew Tate. Adică fratele mai mare al ”echipei Tate”, acuzată în România de tot felul de delicte penale, printre care grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi viol în formă continuată. Iar din informațiile noastre, frații Tate s-au implicat personal pentru ca influencerul să îi intervieveze pe cei mai controversați politicieni ai momentului.

De la interviul cu Andrew Tate, legăturile sale cu România au devenit mult mai strânse. Și, printre altele, i-a intervievat pe George Simion și pe Călin Georgescu. Iar la acea vreme au apărut informații, negate vehement însă de Mario Nawfal, că ar fi fost plătite. Cu, pare-se, ”modica sumă” de 800.000 de euro. De altfel, brusc, ”puștiul lui Musk” a început să spună că are legături de afaceri în România.

”Știu România, așa cum am mai spus-o. Am fost în București. Am o echipă în București și Cluj pentru una dintre companiile mele”, spune Mario Nawfal. Ba chiar, cei din echipa lui i-ar fi dezvăluit că democrația din România este ”fake” și că fostul candidat Călin Georgescu ar avea 70% din sufragii.