NATO, divizată în privința modului de a răspunde incursiunilor repetate ale Rusiei

Într-un context internațional tensionat, incidentele aeriene repetate și zborurile dronelor au readus pe agenda NATO una dintre cele mai sensibile întrebări de securitate: cum și când să răspundă alianța când avioane sau drone rusești încalcă spațiul aerian al membrilor? Divergențele recente s-au văzut cu claritate la o întâlnire de urgență convocată de Estonia, unde opțiunile strategice au fost discutate aprins între capitale.

Trei avioane în Estonia — scânteia întâlnirii de urgență

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost convocată după un episod în care trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian săptămâna trecută, timp de 12 minute. Evenimentul a stimulat solicitări din partea unor aliați — în special Polonia, Estonia și statele baltice — ca declarația comună să includă clar că „viitoarele încălcări ar trebui combătute cu forță”.

Totuși, această formulare nu a trecut fără opoziție. Germania și câteva state din sudul Europei au insistat ca limbajul să fie moderat, considerându-l prea agresiv, iar în final un text de compromis, aprobat de toate cele 32 de națiuni membre, a fost emis:

„NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și nemilitare necesare pentru a se apăra și a descuraja toate amenințările din toate direcțiile. Vom continua să răspundem în modul, momentul și domeniul ales de noi.”

Incidente multiple: de la drone la survoluri la joasă altitudine

Oficialii citați în raportările recente au enumerat o serie de incidente care au amplificat tensiunile: în ultimele două săptămâni, Rusia a lansat 21 de drone asupra Poloniei (unele doborâte de avioane NATO); o dronă rusească de atac a zburat spre România; trei avioane rusești au survolat Estonia fără permisiune și cu transponderele oprite; iar o aeronavă militară rusă a survolat la joasă altitudine o fregată a Marinei germane în Marea Baltică. Norvegia a semnalat, de asemenea, trei încălcări ale spațiului său aerian în acest an.

Rămâne neclar dacă toate aceste incidente au fost intenționate, iar unele analize discutate la nivel NATO iau în calcul și alternative tehnice — de pildă bruiajul electronic ucrainean ca posibil factor în devierea unor drone.

Opinii divergente între aliați și comandament

Reprezentanții unor state au susținut aplicarea fermă a regulilor: ministrul polonez de externe a avertizat tranșant:

„Dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune – în mod deliberat sau «din greșeală» – și este doborâtă, iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați.”

La rândul său, președintele ceh Petr Pavel a subliniat:

„Trebuie să reacționăm în mod corespunzător, inclusiv, eventual, prin doborârea avioanelor rusești. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia și Estonia și ceea ce se întâmplă în Ucraina de patru ani ne privește pe toți. Dacă nu rămânem uniți, mai devreme sau mai târziu ni se va întâmpla și nouă”.

În contrast cu aceste poziții ferme, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat împotriva „capcanei escaladării” și a pledat pentru reținere:

„Prudența nu este lașitate, ci mai degrabă responsabilitate față de propria țară și față de pacea din Europa.” El a adăugat totodată că recentele incidente „arată clar că Rusia testează literalmente granițele, inclusiv ale statelor NATO, cu o frecvență și o intensitate crescânde”.

Perspective militare: risc de escaladare și complexitatea deciziei

Generalul american Alexus Grynkewich a atras atenția asupra diferenței dintre a doborî o dronă și a doborî o aeronavă cu pilot:

„Este o decizie mult mai ușoară să doborâm o dronă fără pilot care intră în spațiul aerian”, dar în același timp „doborârea unor aeronave cu pilot… prezintă în mod clar «un risc mai mare de escaladare» dacă există o confruntare care ucide pe cineva de oricare dintre părți.”

Grynkewich a mai precizat:

„Pot spune că, dacă există o amenințare reală din partea oricărui tip de obiect din aer, cu sau fără pilot etc., suntem pregătiți să luăm orice măsură necesară pentru a ne apăra populațiile.”

El a recunoscut, de asemenea, diversitatea așteptărilor între națiuni privind momentul și modul de intervenție și a subliniat necesitatea definirii unor parametri comuni pentru a păstra flexibilitatea tactică.