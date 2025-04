NASA surprinde un asteroid cu formă neobișnuită – Cum îi ajută descoperirea pe oamenii de știință să înțeleagă formarea vieții

În aprilie, sonda spațială Lucy a NASA a trecut pe lângă asteroidul Donaldjohanson, o rocă spațială alungită cu un diametru de aproximativ opt kilometri.

Aflat pe ruta sa către roiurile de asteroizi troieni din apropierea lui Jupiter, Lucy s-a apropiat la aproximativ 965 km de asteroid, capturând imagini remarcabile cu ajutorul camerei sale L’LORRI (Lucy Long-Range Reconnaissance Imager).

În imagini se observă un obiect spațial cu o structură aparte, alcătuit din doi lobi uniți printr-un „gât” extrem de îngust, o configurație care i-a surprins chiar și pe specialiști. NASA a descris forma ca fiind similară cu două cornete de înghețată suprapuse.

Deși corpurile binare de contact sunt întâlnite frecvent în spațiu, proporțiile neobișnuite ale acestui asteroid oferă noi informații despre dinamica formării obiectelor cerești în primele etape ale sistemului solar, scrie Mashable.

Asteroidul Donaldjohanson, numit în onoarea paleoantropologului care a descoperit celebrul schelet Lucy, nu face parte din obiectivele principale ale misiunii NASA.

Totuși, zborul la viteză mare, de peste 48.000 km/oră, a fost considerat ultima repetiție pentru analiza asteroizilor troieni, care va începe cu adevărat în august 2027, odată cu apropierea de asteroidul Eurybates.

„Aceste imagini timpurii arată din nou capacitatea extraordinară a navei Lucy de a genera descoperiri științifice”, a declarat Tom Statler, om de știință în cadrul programului NASA. „Misiunea are potențialul de a deschide o fereastră complet nouă spre înțelegerea istoriei sistemului nostru solar”.

Roiurile troiene, aflate înainte și după orbita planetei Jupiter, conțin asteroizi care nu pot părăsi influența gravitațională a gigantului gazos.

Din acest motiv, este improbabil ca fragmente din acești asteroizi să ajungă pe Pământ sub formă de meteoriți. Se presupune că aceste roci înghețate sunt rămășițe din perioada formării planetelor, cu aproximativ 4 miliarde de ani în urmă.

„Dacă vrem să ne înțelegem originea, trebuie să înțelegem aceste corpuri mici”, a spus Hal Levison, coordonatorul misiunii Lucy.

Rezultatele acestei întâlniri neplanificate cu Donaldjohanson oferă, de altfel, indicii valoroase privind modul în care astfel de asteroizi se formează și evoluează.

Mai mult, ele pregătesc scena pentru explorarea în detaliu a asteroizilor troieni, o premieră absolută în explorarea spațială.

Misiunea Lucy, lansată în 2021, este programată să dureze cel puțin 12 ani și va vizita în total opt asteroizi: unul din centura principală și șapte din roiurile troiene.

Cu fiecare apropiere, NASA speră să reconstituie o parte din puzzle-ul originilor sistemului solar și să înțeleagă mai bine de ce planeta noastră a devenit locuibilă.

The first images from the #LucyMission‘s asteroid Donaldjohanson flyby show an elongated contact binary shape, with an odd narrow neck between the two lobes. More data from Lucy will be analyzed in the coming weeks.https://t.co/VmrztGF8tc pic.twitter.com/7tFZy5iGBZ

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 21, 2025