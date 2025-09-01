Ultima ora
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui

AUTO
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Cum arată „struțo-cămila” Mustang-Porsche / Foto: Carscoops

O creație auto neobișnuită combină exteriorul unui Ford Mustang din 1966 cu șasiul unui Porsche 911 din 2008, rezultatul fiind o mașină cu proporții inedite și un aspect total surprinzător.

Combinația, scoasă la vânzare pentru 19.500 de dolari, promite atât performanțe sportive, cât și stil clasic.

Un Mustang clasic care vine direct înspre Porsche

Porsche-ul din spate oferă 380 de cai putere și tracțiune pe puntea spate printr-o cutie manuală cu șase trepte, iar interiorul este aproape integral Porsche, păstrând confortul și dotările moderne.

Totuși, adaptarea caroseriei Mustang pe șasiul mult mai lat și mai scurt al 911-ului a creat proporții bizare, scrie Carscoops.

Arcele roților au fost mutate considerabil spre spate, iar capota față este exagerat de lungă, rezultând un aspect care atrage imediat privirile.

Fiecare colț al mașinii a necesitat aripi extinse pentru a acoperi cadrul Porsche, iar sistemul de alimentare cu combustibil a fost relocat pe aripa frontală, adăugând și mai multă excentricitate designului.

mustang cu suflet de porsche

Mustang 1966 cu șasiu de Porsche 911 / Foto: Carscoops

Care sunt provocările construcției, de fapt

Chiar dacă proporțiile sunt atipice, Porsche-ul se face simțit acolo unde contează: șasiul are doar 53.000 de mile (aproximativ 85.295 kilometri), iar motorul și transmisia păstrează performanțele originale, oferind senzații dinamice autentice.

Interiorul necesită câteva retușuri, în special la compartimentul frontal (frunk), dar partea esențială a proiectului este finalizată.

Această mașină nu este doar un exercițiu de stil, ci și un exemplu de cultură auto modernă, unde body swap-urile transformă mașinile clasice în proiecte unice.

Cei care vor să atragă atenția și să stârnească discuții la fiecare curbă vor găsi în acest Mustang-Porsche o opțiune ideală.

Combinația ciudată dintre liniile clasice ale Mustangului și performanța sportivă a Porsche-ului creează un vehicul atât provocator vizual, cât și plăcut de condus, chiar dacă proporțiile îl fac să pară uneori rupt dintr-o oglindă de distracții.

Pentru pasionații de mașini, acest proiect reprezintă șansa de a deține un exemplar rar și extrem de neobișnuit, care combină nostalgia unui clasic american cu tehnologia și dinamica unui Porsche modern.

Într-o lume în care se poartă modificările auto extreme, Mustangul pe șasiu Porsche 911 se evidențiază prin excentricitate și ingeniozitate, fiind un exemplu clar de cum creativitatea poate transforma vehiculele în opere de artă cu putere sportivă.

