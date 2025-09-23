Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 13:55
de Diana Dumitrache

Mugur Isărescu, despre introducerea unui euro digital. „Pensionarii vor numerar. Sunt necesare sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii”

ECONOMIE
Mugur Isărescu, despre introducerea unui euro digital.
Pericolele unui euro digital (Foto: Profimedia)

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a discutat marţi despre introducerea unui euro digital, subliniind că acesta nu va înlocui numerarul în euro.

Mugur Isărescu, despre pericolele unui euro digital

Vorbind despre experiențele Suediei și Noii Zeelande, care au încercat să adopte digitalizarea totală, Mugur Isărescu a explicat că au întâmpinat două obstacole practice: pensionarii, care nu preferă digitalul, și riscurile cibernetice: „dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile”.

„Suntem (…) la o perioadă în plină reașezare strategică, recalibrare, redefinire globală, europeană, națională. Schimbare și transformare – acestea sunt sintagmele cel mai des invocate, atât la nivelul decidenților politici, al instituțiilor financiare, cercetătorilor, cât și al actorilor economici. (…) Schimbare după schimbare, schimbarea după schimbare – aceasta reprezintă o nouă normalitate”, a declarat guvernatorul BNR, marți, în cadrul Conferinței organizate de BNR și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), cu tema „Nevoia restructurării și reconstrucției economiei românești într-o lume în schimbare”, conform News.ro.

Isărescu a apreciat că „momentul ales pentru această suită nouă de dezbatere nu putea fi mai potrivit: contextul internațional invită la căutarea fundamentelor pentru un nou design economic-industrial, cât și pentru o nouă anvelopă financiară flexibilă și plină de reziliență”.

Un euro digital care nu înlocuiește numerarul în euro

Referindu-se la euro digital, guvernatorul a spus:

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital, un euro digital care nu înlocuiește numerarul în euro și – așa cum spunea madame Lagarde, nu pentru că îmi place să îmi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că bancnotele euro rămân preferatele unei părți din populație. Am mai povestit de încercarea Suediei de a fi prima țară ‘no-cash society’, când și-au celebrat 350 de ani de la înființarea Băncii Centrale a Suediei și, ulterior, au constatat că nu vor putea, din două considerente, ambele practice.”

Mugur Isărescu a detaliat motivele:

„Primul: pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obișnuit și, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiștii și sunt 1 milion de persoane care vor numerar. Și a doua mi s-a părut și mai interesantă: dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ‘ne termină rușii’, ne blochează plățile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate – observați și cu dronele – nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că și celălalt, așa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc.”

