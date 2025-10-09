Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 15:13
de Vieriu Ionut

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp

METEO - VREME - ANM
Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Cod roșu de ploi

România s-a confruntat în primele zile ale lunii octombrie 2025 cu precipitații abundente și rafale puternice de vânt, care au afectat în special sudul și sud-estul țării. Fenomenul meteorologic extrem a fost generat de un ciclon mediteranean, supranumit “Barbara”, care și-a lăsat amprenta asupra regiunii prin cantități record de ploaie, inclusiv în municipiul București.

Ciclonul mediteranean “Barbara” și traiectoria sa

Ciclonul mediteranean s-a format pe 5 octombrie 2025, deasupra Mării Ionice, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer rece în altitudine, asociată unui nucleu depresionar din vestul Europei. Denumit “Barbara” de către Serviciul Meteorologic Italian, sistemul a produs ploi abundente și intensificări ale vântului pe coasta estică a Italiei înainte de a traversa Marea Adriatică și regiunile Croației, Serbiei, Muntenegrului și Bulgariei.

Pe parcursul deplasării sale transbalcanice, ciclonul a preluat umiditate din zona Mării Egee, menținând o activitate frontală intensă și generând precipitații semnificative. În România, fronturile atmosferice au traversat teritoriul în intervalul 5–8 octombrie, producând cantități importante de apă și rafale de vânt, în special în sudul țării.

Cum se fac prognozele METEO și de ce greșesc uneori, chiar și cu tehnologii avansate, sateliți și supercomputere
Șefa ANM explică de ce s-a emis cod roșu în București: „Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972”

Avertizările ANM și cantitățile record de precipitații

În dimineața zilei de 5 octombrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică privind înrăutățirea vremii, iar pe 6 octombrie a fost emisă o avertizare structurată pe trepte de intensitate: cod galben, portocaliu și roșu. Modelele numerice ECMWF, ALARO, COSMO și ICON au indicat cantități cumulate de 60–120 mm, local peste 130 mm în sudul și sud-estul țării.

În municipiul București, cantitățile de precipitații au atins valori istorice. La stația Băneasa s-au înregistrat 139,4 l/mp, depășind maxima absolută a lunii octombrie de 131,8 l/mp. Stațiile Filaret și Afumați au raportat valori de 139,4 l/mp, respectiv 130,8 l/mp, apropiindu-se sau depășind recordurile lunii octombrie. Apa Nova a înregistrat în unele cartiere cantități de până la 86 l/mp.

La nivel regional, cele mai afectate zone au fost Dobrogea, Muntenia și Oltenia, cu cantități maxime de 100–180 l/mp, iar stația Giurgiu a raportat un record de 193 l/mp. Fenomenul a fost însoțit de rafale de vânt de 70–90 km/h, în special pe litoral și în județele sudice.

Sursă foto - MeteoPlus

Sursă foto – MeteoPlus

Impactul și măsurile ANM

Potrivit ANM, codul roșu de precipitații s-a emis pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și pentru municipiul București, ca urmare a acumulărilor extrem de ridicate de apă și a activității frontale intense. În zona sud-est și sud a țării, frontul oclus al ciclonului a menținut alimentarea cu umiditate dinspre Marea Neagră, prelungind fenomenele convective și ploile abundente.

Analiza climatologică indică faptul că valorile înregistrate depășesc media lunară a precipitațiilor pentru luna octombrie și confirmă intensitatea excepțională a evenimentului meteorologic.

Alerte de inundații în sudul țării. Hidrologii au emis cod galben și cod portocaliu pentru mai multe râuri
