Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 13:50
de Vieriu Ionut

Momentul în care un şofer inconştient întoarce pe autostradă, surprins de camera unei maşini. „Sun la 112”? Al doilea conducător a evitat la limită o tragedie

Momentul în care un şofer inconştient întoarce pe autostradă, surprins de camera unei maşini.
Accident pe A1 din cauza unui șofer care a întors pe autostradă

O zi de sâmbătă pe autostrada A1, un drum fluid care ar trebui să fie sinonim cu viteza și siguranța, a fost la un pas de a se transforma într-un scenariu de coșmar. O manevră de-a dreptul halucinantă, realizată de un șofer în vârstă, a stârnit revoltă și a pus în pericol viața altor participanți la trafic. Evenimentul, petrecut la kilometrul 104, a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile cu decizia iresponsabilă a șoferului au devenit virale, ridicând întrebări grave despre comportamentul în trafic.

O manevră de neînchipuit pe A1, surprinsă de o cameră de bord

Incidentul a avut loc pe sensul de mers către București, unde un șofer în vârstă de 64 de ani, aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în capitală, a decis să execute o întoarcere pe autostradă. O decizie care, conform oricărui cod rutier și a bunului-simț elementar, este strict interzisă și extrem de periculoasă. Imaginile surprinse de un alt șofer arată cum mașina sa, poziționată perpendicular pe sensul de mers, blochează complet o bandă de circulație.

Un alt autovehicul, condus regulamentar de un bărbat de 35 de ani din Pitești, nu a putut evita la timp impactul, lovind în plin mașina oprită pe autostradă. Din fericire, în urma coliziunii nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. Totuși, evenimentul a fost la un pas de a degenera într-o tragedie, iar intervenția rapidă a autorităților a fost crucială. Scena accidentului a fost una tensionată, cu mașini avariate și un trafic îngreunat, în timp ce polițiștii au demarat imediat o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele producerii evenimentului.

Sancțiuni drastice pentru inconștiență

Reacția autorităților a fost promptă și fermă. Polițiștii de la fața locului au aplicat sancțiuni drastice șoferului de 64 de ani. Astfel, acesta s-a ales cu o amendă substanțială în valoare de 1.822,5 lei. Mult mai gravă, însă, este pierderea dreptului de a mai conduce pentru o perioadă considerabilă. Permisul de conducere i-a fost reținut pentru suspendare pe o durată totală de 150 de zile. Această perioadă este o consecință directă a iresponsabilității sale, fiind compusă din două sancțiuni distincte.

O primă parte, de 120 de zile, a fost aplicată pentru manevra ilegală de întoarcere pe autostradă, o încălcare extrem de gravă a regulilor de circulație. Celelalte 30 de zile au fost adăugate ca urmare a faptului că manevra a dus la producerea unui eveniment rutier. Conform legii, o astfel de măsură complementară nu poate fi redusă cu o treime, ceea ce înseamnă că șoferul va trebui să stea departe de volan pentru întreaga perioadă impusă.

