Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile

Guvernul propune schimbări majore pentru șoferii care ignoră amenzile rutiere. Un nou proiect de lege, aflat în dezbatere publică, prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru cei care nu își achită sancțiunile în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora.

Cum funcționează noua regulă

Măsura, anunțată oficial acum trei săptămâni de ministrul Cseke Attila și premierul Ilie Bolojan, a fost inclusă în proiectul publicat de Ministerul Dezvoltării, care urmărește creșterea capacității financiare a administrațiilor locale. Documentul conține expunerea de motive, anexele legislative și va rămâne deschis pentru propuneri și observații timp de zece zile.

Conform proiectului, șoferii care au primit amenzi contravenționale în calitate de conducători auto, de tractoare agricole sau forestiere, ori de tramvaie, vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a achita suma datorată. Dacă termenul este depășit, permisul de conducere va fi suspendat.

Procedura începe cu o somație transmisă în maximum 15 zile de la înregistrarea datoriei. În acest document, autoritățile vor preciza clar data exactă de la care permisul devine invalid. Practic, șoferul va fi informat din timp, dar dacă nu acționează, își pierde temporar dreptul de a conduce.

Recuperarea permisului se va putea face doar în baza dovezii de plată a amenzilor restante. Astfel, restituirea documentului nu este automată, ci condiționată de achitarea integrală a sumei datorate.

Obiectivul măsurii

Autoritățile susțin că această schimbare este necesară pentru a reduce gradul de neîncasare a amenzilor și pentru a asigura un flux mai bun de venituri către bugetele locale. În prezent, mulți șoferi ignoră amenzile, profitând de procedurile birocratice și de lipsa unor consecințe imediate. Suspendarea permisului reprezintă, în viziunea inițiatorilor, un instrument puternic de constrângere.

Proiectul nu vizează doar conducătorii de autoturisme, ci și alte categorii de participanți la trafic care dețin permis, ceea ce lărgește semnificativ aria de aplicare a noilor reguli.

În perioada de zece zile în care documentul se află în dezbatere publică, cetățenii și organizațiile interesate pot trimite propuneri și observații. Ulterior, proiectul va intra pe circuitul de avizare și, dacă este adoptat, va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Pentru șoferi, mesajul este clar: amenzile rutiere nu mai pot fi amânate la nesfârșit. Plata în termenul legal nu va mai fi doar o recomandare, ci o condiție obligatorie pentru menținerea dreptului de a conduce.

Astfel, dacă până acum neplata unei sancțiuni putea rămâne fără consecințe directe pe termen scurt, noile reguli schimbă complet situația. Un permis suspendat înseamnă nu doar neplăcerea birocratică de a-l recupera, ci și imposibilitatea de a folosi mașina, ceea ce poate afecta activitatea profesională și viața de zi cu zi.