Momente critice pentru Simona Gherghe! A ajuns împreună cu fiul ei direct la spital: “Vlad este eroul!”

Simona Gherghe a trăit momente de panică după ce fiul ei, Vlad, a fost mușcat de o căpușă. Incidentul a avut loc luni seară, 5 mai, iar vedeta nu a stat pe gânduri și l-a dus imediat la spital. Din fericire, băiețelul se simte bine, dar prezentatoarea TV a tras un semnal de alarmă pentru toți părinții: sezonul căpușelor a început, iar pericolul este real.

Simona Gherghe a povestit pe Instagram că a observat căpușa în timp ce fiul ei făcea duș, iar reacția a fost una promptă. A plecat imediat către spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde micuțul Vlad a primit îngrijirile necesare.

Medicii i-au îndepărtat căpușa și au prescris un tratament cu antibiotic, urmând protocolul medical standard în astfel de situații.

În urma postării, Simona Gherghe a primit numeroase mesaje de la părinți îngrijorați care și-au exprimat temerile legate de riscurile la care sunt expuși copiii în această perioadă. Vedeta a oferit detalii suplimentare și i-a îndemnat pe toți să fie extrem de vigilenți:

”Doamne, câte întrebări am primit după postarea cu căpușa! Uitați cât e de mică, am observat-o la duș, aseară. Am mers direct la camera de gardă, unde i-a scos-o un medic.

Îi administrăm trei doze de antibiotic, la recomandarea specialistului. Purtăm măști, pentru că suntem într-un spital unde vin copii cu diverse afecțiuni, unele contagioase. Am mers la Grigore Alexandrescu, unde triajul se face extrem de repede.”