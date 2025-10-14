Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 16:59
de Vieriu Ionut

Moment surprins de un microfon deschis: Președintele Indoneziei a avut o solicitare pentru Donald Trump, după summitul din Egipt

Politic
Moment surprins de un microfon deschis: Președintele Indoneziei a avut o solicitare pentru Donald Trump, după summitul din Egipt
Donald Trump și Prabowo Subianto Sursă foto: Reuters

Diplomația internațională are uneori momente neașteptate, iar unul dintre acestea a fost surprins recent, fără ca protagoniștii să știe. În urma unui summit internațional dedicat situației din Gaza, o conversație dintre președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, și fostul președinte american Donald Trump a fost înregistrată neintenționat de un microfon deschis. Dialogul, care părea o discuție informală, a scos la iveală o cerere surprinzătoare a liderului indonezian.

Discuția surprinsă după summitul din Egipt

Incidentul a avut loc în orașul turistic Sharm el-Sheikh, din Egipt, la scurt timp după ce Donald Trump a susținut un discurs în fața mai multor lideri mondiali, reuniți pentru a discuta despre criza umanitară din Fâșia Gaza. După intervenția sa, Trump a fost abordat de președintele indonezian Prabowo Subianto, iar conversația lor, surprinsă de un microfon care rămăsese pornit, a devenit rapid subiect de interes pentru mass-media internațională.

Potrivit agenției Reuters, Prabowo l-a întrebat direct pe Trump:

Vezi și:
Ce se întâmplă în Gaza după pacea lui Trump. Planul pe scurt
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian

„Pot să mă întâlnesc cu Eric?”, făcând referire la fiul fostului președinte american, Eric Trump.

Răspunsul lui Trump a venit imediat, cu o notă familiară:

„Îl voi ruga pe Eric să sune. Ar trebui să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi ruga pe Eric să sune.”

În continuare, președintele Indoneziei a adăugat:

„Vom căuta un loc mai bun”, iar Trump a repetat promisiunea: „Îl voi ruga pe Eric să te sune.” Prabowo a completat conversația menționând și pe celălalt fiu al lui Trump: „Eric sau Don Jr.”

Ce se știe despre contextul întâlnirii

În momentul schimbului de replici, cei doi lideri se aflau în spatele podiumului folosit pentru discursuri, fără să conștientizeze că microfonul era încă activ. Deși conversația a fost înregistrată și ulterior distribuită publicului, nu este clar dacă discuția făcea referire la o întâlnire oficială sau la o posibilă colaborare comercială.

Casa Albă și Ambasada Indoneziei la Washington nu au oferit comentarii în legătură cu incidentul și conținutul conversației. Înregistrarea audio nu a furnizat detalii suplimentare despre motivul exact pentru care Prabowo Subianto dorea o întâlnire cu Eric Trump.

Posibile legături comerciale între Organizația Trump și Indonezia

Eric Trump și fratele său, Donald Trump Jr., sunt vicepreședinți executivi ai Organizației Trump, compania familiei care activează în domeniul imobiliar, al turismului și al proiectelor bazate pe tehnologia blockchain. Potrivit informațiilor publice disponibile pe site-ul Organizației Trump, compania deține un club de golf în apropierea capitalei indoneziene Jakarta. De asemenea, o altă proprietate, un complex turistic și un club de golf situat în insula Bali, este listată pe platforma oficială la secțiunea „în curând”.

Prin urmare, dialogul surprins ar putea fi legat de aceste investiții și de eventuale discuții despre extinderea colaborărilor în regiune, însă acest aspect nu a fost confirmat oficial.

Reacțiile și tăcerea oficială

Până în prezent, niciuna dintre părțile implicate – nici Donald Trump, nici administrația indoneziană – nu a oferit explicații suplimentare. De asemenea, nu a fost comunicată nicio informație referitoare la o posibilă întâlnire între Eric Trump și Prabowo Subianto.

Înregistrarea, devenită publică după summitul din Egipt, a alimentat speculații privind posibile legături între interesele economice și discuțiile informale purtate între liderii politici.

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Recomandări
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
Primele declarații ale șoferului, după ce a lovit o femeie și pe fetița ei, pe trecerea de pietoni. Ce s-a întâmplat chiar înainte de impact
Primele declarații ale șoferului, după ce a lovit o femeie și pe fetița ei, pe trecerea de pietoni. Ce s-a întâmplat chiar înainte de impact
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
Un YouTuber colaborează cu NASA. Cum a ajuns în spațiu, ce teorie revoluționară testează
Un YouTuber colaborează cu NASA. Cum a ajuns în spațiu, ce teorie revoluționară testează
Legea pensiilor private, trimisă la promulgare. Românii care vor putea retrage toți banii din Pilonul II
Legea pensiilor private, trimisă la promulgare. Românii care vor putea retrage toți banii din Pilonul II
Cum cureți grăsimea de pe plasele de la geam: trucuri simple și soluții practice din bucătărie
Cum cureți grăsimea de pe plasele de la geam: trucuri simple și soluții practice din bucătărie
Noi scurgeri de informații marca „Teraleak” dezvăluie conținut tăiat și versiuni timpurii din „Pokémon Legends: Z-A”
Noi scurgeri de informații marca „Teraleak” dezvăluie conținut tăiat și versiuni timpurii din „Pokémon Legends: Z-A”
De ce se teme Europa de „controlul chaturilor”, lege care ar proteja minorii în fața prădătorilor din aplicațiile de mesagerie
De ce se teme Europa de „controlul chaturilor”, lege care ar proteja minorii în fața prădătorilor din aplicațiile de mesagerie
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă viaţa amoroasă în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. 4 nativi sunt norocoşi
Playtech Știri
Jooble te învață cum să scrii un CV care atrage atenția angajatorilor (P)
Playtech Știri
Cum te ajută stocarea energiei să economisești bani? (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...