Moment surprins de un microfon deschis: Președintele Indoneziei a avut o solicitare pentru Donald Trump, după summitul din Egipt

Diplomația internațională are uneori momente neașteptate, iar unul dintre acestea a fost surprins recent, fără ca protagoniștii să știe. În urma unui summit internațional dedicat situației din Gaza, o conversație dintre președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, și fostul președinte american Donald Trump a fost înregistrată neintenționat de un microfon deschis. Dialogul, care părea o discuție informală, a scos la iveală o cerere surprinzătoare a liderului indonezian.

Discuția surprinsă după summitul din Egipt

Incidentul a avut loc în orașul turistic Sharm el-Sheikh, din Egipt, la scurt timp după ce Donald Trump a susținut un discurs în fața mai multor lideri mondiali, reuniți pentru a discuta despre criza umanitară din Fâșia Gaza. După intervenția sa, Trump a fost abordat de președintele indonezian Prabowo Subianto, iar conversația lor, surprinsă de un microfon care rămăsese pornit, a devenit rapid subiect de interes pentru mass-media internațională.

Potrivit agenției Reuters, Prabowo l-a întrebat direct pe Trump:

„Pot să mă întâlnesc cu Eric?”, făcând referire la fiul fostului președinte american, Eric Trump.

Răspunsul lui Trump a venit imediat, cu o notă familiară:

„Îl voi ruga pe Eric să sune. Ar trebui să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi ruga pe Eric să sune.”

În continuare, președintele Indoneziei a adăugat:

„Vom căuta un loc mai bun”, iar Trump a repetat promisiunea: „Îl voi ruga pe Eric să te sune.” Prabowo a completat conversația menționând și pe celălalt fiu al lui Trump: „Eric sau Don Jr.”

Trump’s conversation with Indonesian President Prabowo Subianto is caught on a hot mic. Hard to tell exactly what they are talking about, but Subianto asks Trump about meeting Eric Trump and Don Jr, who supposedly have nothing to do with government while they run the family… pic.twitter.com/HiBL0ZWKPp — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2025

Ce se știe despre contextul întâlnirii

În momentul schimbului de replici, cei doi lideri se aflau în spatele podiumului folosit pentru discursuri, fără să conștientizeze că microfonul era încă activ. Deși conversația a fost înregistrată și ulterior distribuită publicului, nu este clar dacă discuția făcea referire la o întâlnire oficială sau la o posibilă colaborare comercială.

Casa Albă și Ambasada Indoneziei la Washington nu au oferit comentarii în legătură cu incidentul și conținutul conversației. Înregistrarea audio nu a furnizat detalii suplimentare despre motivul exact pentru care Prabowo Subianto dorea o întâlnire cu Eric Trump.

Posibile legături comerciale între Organizația Trump și Indonezia

Eric Trump și fratele său, Donald Trump Jr., sunt vicepreședinți executivi ai Organizației Trump, compania familiei care activează în domeniul imobiliar, al turismului și al proiectelor bazate pe tehnologia blockchain. Potrivit informațiilor publice disponibile pe site-ul Organizației Trump, compania deține un club de golf în apropierea capitalei indoneziene Jakarta. De asemenea, o altă proprietate, un complex turistic și un club de golf situat în insula Bali, este listată pe platforma oficială la secțiunea „în curând”.

Prin urmare, dialogul surprins ar putea fi legat de aceste investiții și de eventuale discuții despre extinderea colaborărilor în regiune, însă acest aspect nu a fost confirmat oficial.

Reacțiile și tăcerea oficială

Până în prezent, niciuna dintre părțile implicate – nici Donald Trump, nici administrația indoneziană – nu a oferit explicații suplimentare. De asemenea, nu a fost comunicată nicio informație referitoare la o posibilă întâlnire între Eric Trump și Prabowo Subianto.

Înregistrarea, devenită publică după summitul din Egipt, a alimentat speculații privind posibile legături între interesele economice și discuțiile informale purtate între liderii politici.