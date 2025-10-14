Donald Trump, comportament ciudat la summitul pentru Gaza din Egipt. I-a zis Giorgiei Meloni că e frumoasă şi l-a intimidat pe Macron. Video

Summitul pentru Gaza, desfășurat la Sharm el-Sheikh, în Egipt, a reunit lideri importanți din întreaga lume, dar atenția publică s-a concentrat asupra comportamentului inedit al președintelui american Donald Trump. De la complimente adresate premierului Italiei, Giorgia Meloni, până la o nouă strângere de mână neobișnuită cu Emmanuel Macron, Trump a transformat evenimentul diplomatic într-un spectacol cu momente care au devenit rapid virale.

Trump, remarci galante la adresa Giorgiei Meloni

În timpul summitului, Donald Trump a surprins întreaga asistență prin comentariile sale la adresa Giorgiei Meloni, singura femeie prezentă în fotografia oficială de grup, care a reunit aproximativ 30 de personalități internaționale. Liderul american nu s-a ferit să-i adreseze complimente premierului italian, afirmând în fața celorlalți participanți:

„Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă.”

Trump a continuat cu un ton jovial:

„Îmi asum riscul. Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteţi frumoasă? Pentru că este adevărat.”

Liderul american a completat că Meloni „este foarte respectată în Italia” și „o politiciană de mare succes”. AFP, citând surse de la fața locului, menționează că momentul a stârnit zâmbete și murmure în sală.

Nu este prima dată când Donald Trump face remarci admirative la adresa premierului italian. În decembrie 2024, acesta o descrisese drept „fantastică”, într-un interviu televizat.

Moment inedit între Giorgia Meloni și Recep Tayyip Erdoğan

În marja aceluiași summit, un alt episod amuzant a avut-o în prim-plan tot pe Giorgia Meloni. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a glumit cu aceasta, promițându-i că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat. Momentul a fost surprins de camere și a fost intens comentat pe rețelele sociale, unde internauții au apreciat tonul degajat al dialogului dintre cei doi lideri.

O nouă strângere de mână tensionată între Trump și Macron

Un alt moment care a atras atenția la summitul din Egipt a fost strângerea de mână prelungită dintre Donald Trump și Emmanuel Macron. Gestul a devenit rapid viral după ce imaginile au apărut în presa internațională. Cei doi președinți au fost surprinși ținându-se de mână timp de aproape 30 de secunde, într-un gest perceput ca o competiție tacită între cei doi.

Scena a amintit de alte episoade similare din trecut. În 2017, la prima lor întâlnire oficială la Casa Albă, Trump și Macron au avut o strângere de mână intensă care a stârnit discuții la nivel global. Un moment aproape identic s-a repetat și la finalul anului 2024, la redeschiderea catedralei Notre-Dame din Paris.

Here’s Donald Trump and Macron sharing an awkward handshake! What was Macron thinking at that moment?

pic.twitter.com/qrLcYqaoaP — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) October 13, 2025

Glume în discursul oficial și o atmosferă relaxată

În ciuda gesturilor controversate, Donald Trump s-a aflat într-o dispoziție evident bună. În timpul discursului său, el a glumit pe seama absenței președintelui francez din spatele său:

„Mulțumesc mult Franței. Emmanuel? Îmi imaginam că este undeva în spatele meu. Unde este? Nu-mi vine să cred, eşti discret astăzi.”

Remarca a stârnit râsete din partea Giorgiei Meloni și a altor lideri prezenți. Când l-a zărit pe Macron, Trump a continuat în același ton:

„Astăzi, el este prietenul meu. Este minunat! Bună treabă, mulţumesc mult, Emmanuel.”

Potrivit publicației Le Figaro, Trump a fost „într-o dispoziție veselă”, bucurându-se de atmosfera informală a reuniunii și profitând de ocazie pentru a-și reafirma rolul în acordul de pace semnat între Israel și Hamas.