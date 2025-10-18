Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 18:56
de Filon Stan

Moment emoționant în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături

Moment emoționant în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături
Aplauze langa blocul din Rahova care a explodat! Un tanar a fost protagonistul principal

Au fost aplauze lângă blocul care a explodat vineri în cartierul bucureștean Rahova! Cei prezenți la fața locului au uitat pentru câteva momente de tragedia care s-a soldat cu moartea a trei oameni și rănirea gravă a alor 15.

Aplauze lângă blocul care a explodat în cartierul Rahova

Tragedia care s-a înregistrat vineri în cartierul Rahova, din București, unde o explozie a distrus aproape un bloc întreg și a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a fost dată uitării, sâmbătă, pentru câteva minute.

Protagonistul a fost un tânăr care s-a rugat ore bune de forțele de ordine pentru a-i permite să intre în propria sa casă câteva minute, doar pentru a recupera un obiect foarte prețios.

A salvat rochia de mireasă

Însoțit de forțe de ordine, tânărul a intrat repede în casă, de unde a reușit să recupereze obiectul mult dorit: rochia de mireasă a viitoarei sale soții. Cei doi tineri au programată nunta în acest weekend, iar mireasa avea nevoie disperată de rochia sa.

Ei bine, la ieșirea din bloc, cei prezenți l-au aplaudat pur și simplu pe viitorul mire care a ieșit cu rochia de mireasă pe braț, iar oamenii chiar i-au urat… casă de piatră.

„A riscat mult, dar pentru el rochia aceea era totul. A ieșit cu ea în brațe, iar oamenii din jur au început să aplaude. A fost un moment de emoție pură, într-un loc unde până atunci fusese doar durere”, a declarat un localnic.

