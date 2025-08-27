Ultima ora
ENTERTAINMENT
Moe Bar-El, actor din Alien: Earth, vine la Comic Con România 2025. Program, bilete, tot ce trebuie să știi
Foto: Moe Bar-El

Peste mai puțin de trei săptămâni, Arena Națională din București se transformă într-un punct de întâlnire pentru fanii filmelor, serialelor, jocurilor și cosplay-ului. Comic Con România revine între 12 și 14 septembrie cu o ediție spectaculoasă, ce promite invitați de calibru internațional și experiențe unice pentru public.

Noutatea momentului este confirmarea participării actorului Moe Bar-El, unul dintre numele din distribuția noii producții Alien: Earth, serial care deja face valuri pe platforma Disney+. Citește interviurile cu echipa Alien: Earth chiar aici.

REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
Sandra Yi Sencindiver, actrița din serialul Alien: Earth de pe Disney+, vine la Comic Con România 2025

Un line-up internațional pentru fanii universurilor fantastice

Ediția din acest an a Comic Con România adună la București o listă impresionantă de actori care au marcat unele dintre cele mai populare francize. Printre invitații anunțați se numără Mark Williams, cunoscut pentru rolul lui Arthur Weasley în Harry Potter, Sandra Yi Sencindiver din Alien: Earth, Freddy Carter din Shadow and Bone, Toby Sebastian din Game of Thrones, Royce Pierreson din The Witcher și The Sandman, dar și George Webster, văzut în producțiile The Doll Factory și Wedding Season.

La această listă se adaugă acum și Moe Bar-El, actor britanico-iranian care a atras atenția prin rolul soldatului Rashidi în Alien: Earth. Apariția sa în universul francizei Alien a fost deja remarcată de critici, care l-au considerat una dintre surprizele plăcute ale noii producții. Fanii vor avea ocazia să îl întâlnească în cadrul Comic Con pentru sesiuni de autografe, fotografii și discuții dedicate carierei sale și experienței pe platourile de filmare.

Cariera lui Moe Bar-El și succesul Alien: Earth

Moe Bar-El nu este la prima sa apariție într-un proiect de amploare. Actorul a jucat anterior în seriale de succes precum The Bureau, Tehran și Honour, demonstrând o versatilitate care i-a adus roluri complexe și apreciate. În plus, Bar-El a apărut și în superproducția Dune: Part Two, consolidându-și astfel statutul de actor cu potențial pentru proiecte majore.

Alien: Earth, serialul care l-a făcut cunoscut publicului internațional, se bucură deja de cronici favorabile. Cu un buget considerabil și o atenție sporită la detalii, producția FX reușește să respecte atmosfera originală a universului creat de Ridley Scott, fără a renunța la inovațiile vizuale și narative. Efectele speciale spectaculoase și tensiunea constantă au fost lăudate atât de critici, cât și de fani, care au salutat revenirea francizei într-o formă modernizată și intensă.

Prin rolul său, Bar-El aduce o energie nouă distribuției și confirmă faptul că producția are ambiția de a continua moștenirea uneia dintre cele mai cunoscute serii science-fiction din lume.

Comic Con România, tradiția care aduce Hollywood-ul la București

De 12 ani, Comic Con România a devenit un reper pentru cultura pop și pentru fanii care își doresc să se apropie de actorii preferați din filme și seriale celebre. Pe scena evenimentului au urcat de-a lungul timpului nume grele precum Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Andrew Scott (Sherlock) sau Charles Dance (Game of Thrones).

Evenimentul de anul acesta promite să ducă mai departe această tradiție, cu invitați din producții de top precum Harry Potter, The Witcher, Game of Thrones sau Alien: Earth. În plus, atmosfera de festival va fi completată de zone dedicate benzilor desenate, competițiilor de gaming, panelurilor interactive și momentelor de cosplay.

Pentru cei interesați, ultimele abonamente la preț redus pot fi achiziționate de pe site-ul oficial tickets.comic-con.ro. Organizatorii promit că ediția din 2025 va fi una dintre cele mai memorabile de până acum, transformând Arena Națională într-un spațiu unde pasiunea pentru povești și personaje prinde viață.

