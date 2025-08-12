INTERVIU cu echipa Alien: Earth – între cyborgi, capitalism și... glume pe platou. De când vezi serialul SF pe Disney+

În „Alien: Earth”, care ebutează pe 12 august pe FX și Hulu în SUA și pe 13 august pe Disney+ internațional, Pământul este guvernat de cinci corporații — Prodigy, Weyland‑Yutani, Lynch, Dynamic și Threshold. E un serial SF în 8 episoade inspirat de franciză, descris ca „un eveniment TV de neratat” de NPR, iar Newsday spune că e „un cadou pentru fanii Alien de pretutindeni”.

Când misterioasa navă de cercetare spațială USCSS Maginot se prăbușește pe Pământ, „Wendy” (Sydney Chandler) și o echipă improvizată de soldați tactici fac o descoperire crucială care îi aduce față în față cu cea mai mare amenințare a planetei, în „Alien: Earth” de la FX.

În această Eră Corporatistă, cyborgii (oameni cu părți biologice și artificiale) și sintetici (roboți umanoizi cu inteligență artificială) coexistă cu oamenii. Însă regulile jocului se schimbă când genialul Fondator și CEO al Prodigy Corporation face o descoperire tehnologică revoluționară: hibrizii — roboți umanoizi infuzați cu conștiință umană. Primul prototip hibrid, numit „Wendy”, marchează un nou început în cursa pentru nemurire. După ce o navă spațială a companiei Weyland-Yutani se prăbușește în Prodigy City, „Wendy” și ceilalți hibrizi se confruntă cu forme de viață misterioase, mai înfricoșătoare decât și-ar fi putut imagina cineva.

Condus de Sydney Chandler, serialul reunește o distribuție internațională impresionantă, din care fac parte: Timothy Olyphant („Kirsh”), Alex Lawther („Hermit”), Samuel Blenkin („Boy Kavalier”), Babou Ceesay („Morrow”), Adrian Edmondson („Atom Eins”), David Rysdahl („Arthur Sylvia”), Essie Davis („Dame Sylvia”), Lily Newmark („Nibs”), Erana James („Curly”), Adarsh Gourav („Slightly”), Jonathan Ajayi („Smee”), Kit Young („Tootles”), Diêm Camille („Siberian”), Moe Bar-El („Rashidi”) și Sandra Yi Sencindiver („Yutani”).

„Alien: Earth” de la FX este creat pentru televiziune și produs executiv de Noah Hawley, laureat al premiilor Peabody și Emmy®. Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales și Clayton Krueger sunt, de asemenea, producători executivi. „Alien: Earth” este o producție FX Productions.

Playtech a discutat, la invitația Disney+, cu creatorul, producătorul executiv, scenaristul și regizorul Noah Hawley; David W. Zucker, producător executiv și președinte TV pentru Scott Free; Sydney Chandler (Wendy), Alex Lawther (Hermit), Timothy Olyphant (Kirsh), Babou Ceesay (Morrow) și Samuel Blenkin (Boy Kavalier).

INTERVIU echipa „Alien: Earth”

Playtech: Noah, ce te-a motivat să utilizezi referințe la Peter Pan?

Noah Hawley: Cred că am început de la gândul că îmi cresc copiii într‑o lume în care natura și tehnologia ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Alien e despre monștri primordiali și despre AI care încearcă să ucidă. Am vrut să explorez cum o minte umană transplantează într‑un corp sintetic poate reflecta acest paradox. Atunci mi‑a venit analogia cu Peter Pan: Wendy personifică inocența și încăpățânarea de a rămâne tânăr, nemuritor.

Playtech: Cum ați integrat elemente noi precum hibrizi și guvernare corporativă, păstrând spiritul Alien?

Noah Hawley: Filmele Alien sunt scurte, intense. Pentru un serial, trebuie să investești în personaje care nu mor de la primul episod și să explorezi teme pe termen lung. Ne-am concentrat pe drama umană, pe monștri morali, pe dileme etice, apoi au apărut xenomorfii ca garanție de impact vizual.

David W. Zucker: Am văzut filmele după ce am terminat serialul și am realizat că temele s‑au îmbinat natural. Mutarea acțiunii pe Pământ a deschis orizonturi narative imposibile într‑un film clasic.

Playtech: Sydney, cum ai fost în Wendy, o conștiință de copil într-un corp adult?

Sydney Chandler: Wendy e o pagină albă. Nu poți cerceta un hibrid, dar Noah a conturat un personaj stratificat. Echipa cu care am lucrat m‑a ajutat să conturez acest dualism: mintea copilă identică corpului adult. Imaginea mentală cu doi magneți ce nu se ating—asta e video‑zona pe care o caută Wendy.

Playtech: Timothy, ce te atrage la rolurile intense și cum le lași în urmă?

Timothy Olyphant: M‑a atras invitația lui Noah Hawley. Nici nu l‑am interpretat ca pe un rol întunecat—eu am mizat pe latură comică. E o experiență creativă jucăușă.

Playtech: Vă întreb pe toți: cum v-a influențat filmarea în Thailanda?

Alex Lawther: A fost prima noastră dată acolo, am stat peste șase luni. Umiditatea de 90 %, jungla, locațiile naturale au amplificat realismul.

Samuel Blenkin: Există tema mucegaiului și a degradării infrastructurilor tehnologice. Umiditatea reală a făcut totul mai autentic.

Babou Ceesay: A fost o experiență specială și pentru momentele de pe set, dar și pentru legăturile umane ce s‑au format.

Sydney Chandler: Aș spune, de fapt, exact ce au spus toți ceilalți atât de frumos. În ceea ce privește legătura dintre noi toți și adaptarea la un nou mediu, a fost foarte asemănător cu ce trăiesc personajele noastre, așa că legăturile s-au format foarte repede, iar cultura lor m-a impresionat… adică toți membrii echipei thailandeze au fost incredibili, n-am mai văzut niciodată oameni atât de muncitori, amabili, amuzanți și calzi. Playtech: Întrebare pentru Samuel: ai ales tu să joci în picioarele goale sau era deja scris în personaj? Samuel Blenkin: Oh, păi, nu vreau să-mi iau tot meritul pentru idee, dar cred că a fost rezultatul unei colaborări între mine, Noah și minunata noastră creatoare de costume, Suttirat Larlarb, care a făcut o muncă incredibilă, colaborativă, cu toți dintre noi. Ne-a făcut cu adevărat să simțim că avem un cuvânt de spus și ne-a ascultat ideile și sugestiile. Cred că referințele la Peter Pan erau destul de evidente. La un moment dat ne gândeam poate că tipul ăsta poartă doar pijamale și se plimbă prin jur. Așa că mersul desculț a rămas de la acea idee. Cred că m-am luptat destul de tare pentru picioarele goale și, când am ajuns la finalul filmărilor, mi-am dat seama că nu purtasem o pereche de pantofi pe tot parcursul filmării (n.r. râde). Și cumva… da, picioarele mele au devenit un personaj în sine. A fost foarte distractiv. Mi-a oferit un sentiment real de libertate care cred că e specific personajului.

Playtech: Noah, ce ai vrut să analizezi despre capitalism și puterea corporativă?

Noah Hawley: În Alien, corporațiile erau anonime. Astăzi, corporațiile au chip și voință proprie. Boy Kavalier e acest CEO‑geniu care decide arbitrar și pune în pericol chiar și prototipuri de miliarde. E o critică la capitalismul modern dominat de indivizi supremi, nu entități abstracte.

Playtech: Ce experiențe din copilăria cu Alien v-au marcat?

Babou Ceesay: Aveam 9 ani și l‑am văzut pe un canal francez în Africa. Scena cu chestburster m‑a traumatizat. Să vezi un Xenomorf pe set chiar și „în persoană”… ai alt tip de reacție.

Sydney Chandler: L‑am văzut prea devreme și m‑a bântuit apoi în vise. A fost un moment copleșitor să fiu fugărită de unul real. Dar Cameron Brown, Xenomorful nostru, a fost genial!

Samuel Blenkin: L‑am văzut la 13 ani și n-am mai putut să mă uit la filme horror de atunci – mă îngrozesc filmele de groază! Cumva, e mult mai ușor să joci în ele – nu e așa înfricoșător. Dar ceea ce m‑a impresionat a fost etapă evolutivă a seriei Alien: cât de repede se schimbă tonul din aparent normal în grotesc total.

Playtech: Care a fost cea mai dificilă parte în producția serialului?

Noah Hawley: Distanța de familie. Filmam luni întregi în Thailanda și deși jobul era fascinant, lipsa celor dragi a fost greu de suportat.

Timothy Olyphant: Copiii mei sunt deja plecați, așa că nu am suferit. A fost o provocare să mă prefac că mi-e greu… (n.r. râde). Provocarea reală? Nu am fost plătit destul! Totul a fost, totuși, o bucurie creativă. Material fantastic, echipă faină.

Playtech: Pentru Noah – serialul acesta pare că are și o legătură cu universul Blade Runner, mai ales cu situația replicanților. Ne poți spune puțin despre asta?

Noah Hawley: Ridley a fost cel care a făcut Alien și apoi Blade Runner, nu? El a introdus ideea ființelor sintetice și a explorat-o mai în detaliu în Blade Runner. Ce pot spune e că, atunci când explorez ființele sintetice din Alien, nu încerc să fac un nou Blade Runner, dar înțeleg de ce se pot face comparații – mai ales din punct de vedere estetic. Poți privi Blade Runner și să-ți spui: „Așa trebuie să arate Pământul în Alien” – plouă mereu etc. Dar le-am spus șefilor de departamente: dacă ajungeți să faceți Blade Runner, ați greșit filmul lui Ridley Scott.

Playtech: Noah, întrebarea mea urmează firesc. Ridley a fost extrem de implicat în aspectul vizual și atmosfera originalului Alien, care s-a transmis în toată franciza. Care a fost natura primelor tale discuții cu el despre acest proiect? Și s-au întâmplat devreme în procesul tău de creație?

Noah Hawley: Suntem în Londra, așa că o să-l numesc Sir Ridley. Am început să vorbesc cu Sir Ridley încă de la începutul procesului. Îmi făcusem temele înainte, aveam o idee clară despre ce vreau să explorez în serial, dar mai întâi am vrut să vorbesc cu el – să aflu despre experiențele lui de la primul film și apoi ce a avut în minte când a făcut Prometheus și Covenant. Apoi am început să-i împărtășesc și unele dintre ideile mele. De fiecare dată când vorbeam cu el, părea că lucra la un alt film. În timpul conversațiilor noastre, a lucrat la The Last Duel, apoi House of Gucci, apoi Napoleon – așadar, în timpul în care am făcut un sezon de serial, acest om de 87 de ani a realizat trei sau patru filme uriașe.

Timothy Olyphant: În 30 de ani o să ajungi și tu acolo (n.r. râde).

Noah Hawley: Da, da. Noi trândăveam, iar el lucre (n.r. râde). Cred că meseria mea, ca regizor, e să iau decizii. La fel și Ridley. Are o agendă reală. Am mai vorbit din când în când, dar fiecare a mers pe pista lui.

David W. Zucker: Ca o completare, Ridley este un om care se simte în largul lui doar când face pre-producție și post-producție simultan. Dar, totodată, a făcut în acest univers filmele care îl interesau pe el. În toate proiectele pe care le-am făcut la Scott Free, Ridley e mereu dornic să sprijine și să ofere informații. Iubește procesul de filmare, iubește construcția de lumi. Dar ultimul lucru pe care și-l dorește este să intervină în viziunea altui regizor. A vrut să fie disponibil. E cu siguranță interesat – dacă nu chiar entuziasmat – să vadă ce va deveni acest proiect. Dar Alien: Earth e ceva ce vine în totalitate din mintea lui Noah și reprezintă 100% viziunea lui artistică.

Playtech: La final, ce credeți voi că va încânta cel mai mult publicul?

Alex Lawther: Sydney joacă excepțional, talent pur și multă empatie.

Sydney Chandler: Alex a dus actoria la nivel înalt—a setat tonul pe platou.

Samuel Blenkin: Povestea, personajele, suspansul și horror‑ul cresc constant. E o călătorie intensă.

David W. Zucker: Pentru o franciză de 46 de ani, serialul aduce o privire nouă prin viziunea lui Noah Hawley – experiență absolut uimitoare.

Babou Ceesay: Suntem toți fani Alien și am făcut ceva pentru fani. Sper să vă placă!

Timothy Olyphant: Suntem curioși de reacția publicului, considerăm producția asta drept un return badass.

Noah Hawley: Sper ca serialul să fie mai mult decât divertisment. Science fictionul are responsabilitatea de a reflecta probleme reale și de a sugera posibile soluții. Vreau ca oamenii să iasă din serial cu gândul viu și discuții ulterioare.