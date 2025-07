Freddy Carter vine pentru prima dată la Comic Con România: Kaz Brekker, liderul Crows, își întâlnește fanii din București

Comic Con România revine cu forțe proaspete în această toamnă, între 12 și 14 septembrie, transformând Arena Națională din București într-un sanctuar pentru fanii culturii pop. Evenimentul, așteptat cu nerăbdare de pasionații de seriale, filme, jocuri video, cosplay și benzi desenate, aduce o surpriză uriașă pentru fanii universului Shadow and Bone: Freddy Carter, actorul care dă viață enigmaticului Kaz Brekker, vine pentru prima dată în România.

Cunoscut pentru interpretarea intensă și nuanțată a liderului Crows, Carter se alătură unei pleiade de invitați internaționali care au fost parte din istoria acestui eveniment devenit deja tradiție. Duminică, 14 septembrie, fanii vor avea ocazia unică să-l întâlnească personal, să obțină autografe, să facă fotografii și să-l asculte într-un panel dedicat.

De la umbrele Ketterdamului, direct în mijlocul fanilor din România

Freddy Carter s-a remarcat în peisajul serialelor fantasy prin rolul său emblematic din Shadow and Bone, o producție Netflix inspirată din cărțile scrise de Leigh Bardugo. Personajul său, Kaz Brekker, este liderul neoficial al bandei Crows – un geniu al strategiilor, cu o minte ascuțită și o voință de fier, care transformă orice vulnerabilitate într-o armă.

Apariția sa în sezonul doi a fost un moment definitoriu pentru serial, marcând o schimbare de ritm și accent în poveste, într-un mod care a captivat atât publicul, cât și critica. Prestigioase publicații precum Rolling Stone, CNET sau Vulture au elogiat prestația lui Freddy Carter, numindu-l un actor cu o intensitate magnetică și o capacitate rară de a transmite emoții complexe fără cuvinte.

Prezența lui la Comic Con București este o continuare firească a entuziasmului generat de participarea colegilor săi de platou, Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky) și Jack Wolfe (Wylan Hendriks), la ediția de primăvară. Atmosfera creată de fanii serialului a fost una memorabilă, iar aducerea lui Kaz în mijlocul lor este un cadou de neratat.

Freddy Carter, dincolo de Kaz: un actor versatil cu o carieră în ascensiune

Deși a devenit cunoscut în întreaga lume prin Shadow and Bone, Freddy Carter nu este un actor cu un singur rol. Și-a început cariera într-un registru diferit, interpretându-l pe Jason Ripper în seria Pennyworth, prequel-ul care explorează tinerețea legendarului Alfred, valetul și confidentul lui Batman. A urmat apoi rolul din Masters of the Air, producție AppleTV+ despre piloții americani din cel de-al Doilea Război Mondial, și o apariție în thrillerul gotic The Doll Factory, lansat de Paramount.

Recent, actorul s-a întors la prima sa iubire, teatrul, și a jucat într-o piesă alături de Arsema Thomas, cunoscută din Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Această întoarcere la scenă confirmă complexitatea sa artistică și dorința de a experimenta în diverse registre.

Astfel, fanii care vor participa la Comic Con nu vor întâlni doar un personaj îndrăgit, ci un actor în plină afirmare, capabil să comute cu naturalețe între fantasy, acțiune, dramă psihologică și teatru clasic.

Comic Con România, o tradiție care aduce Hollywood-ul la București

Prezența lui Freddy Carter vine să completeze un line-up de excepție la ediția din septembrie, unde a fost confirmat și Mark Williams, cunoscut din Harry Potter. În cele 12 ediții anterioare, Comic Con România a reușit să aducă în fața fanilor români nume sonore de la Hollywood: Jason Momoa, Jamie Campbell Bower, Ed Westwick, Paul Wesley, Andrew Scott, Clive Standen, Charles Dance, Sylvester McCoy și mulți alții.

Atmosfera de la Comic Con este una unică, unde granițele dintre realitate și ficțiune se estompează, iar personajele preferate din seriale precum Stranger Things, Game of Thrones, Doctor Who, Vikings sau Supernatural prind viață pe scena de la Arena Națională.

Dacă ești fan Shadow and Bone, dacă îl admiri pe Kaz Brekker sau pur și simplu iubești universurile fantasy, întâlnirea cu Freddy Carter este o oportunitate pe care nu ai voie s-o ratezi. Biletele sunt disponibile pe comic-con.ro, iar programul complet va fi actualizat în perioada următoare.