Tehnologie, Știință & Digital
Modul incognito din Google Chrome devine mai „intim”, dar tot vei fi spionat puțin
Google încearcă să repare imaginea modulului său de navigare „incognito”, care de ani buni promite confidențialitate, dar în realitate lasă destule urme în spatele utilizatorilor. O nouă actualizare testată de companie vine să limiteze accesul unor scripturi terțe care reușeau să identifice utilizatorii chiar și în acest mod. Totuși, schimbarea nu îi scapă complet pe internauți de supraveghere – mai ales atunci când e vorba de Google.

Ce aduce nou modul incognito

Navigarea privată a apărut ca o promisiune a marilor browsere: istoric șters automat, cookie-uri blocate și extensii dezactivate. Mulți au interpretat acest mod drept un „scut” împotriva urmăririi online. În realitate însă, numeroase scripturi de pe site-uri reușeau să creeze o amprentă digitală unică a fiecărui utilizator, chiar și fără cookie-uri, identificând dispozitivul și browserul.

Potrivit unor informații obținute de Windows Latest, Google testează acum o versiune a Chrome care blochează o parte din aceste scripturi terțe. Practic, modul incognito va împiedica anumite mecanisme de urmărire să colecteze date sensibile, reducând astfel riscul ca utilizatorii să fie urmăriți peste tot pe internet.

Unde se oprește „intimitatea” promisă

Deși schimbarea este un pas înainte, realitatea rămâne aceeași: Google își va putea urmări în continuare utilizatorii, chiar și în modul incognito. Compania recunoaște clar în explicațiile sale oficiale că acest mod nu împiedică site-urile și serviciile – inclusiv cele deținute de Google – să colecteze date despre navigare.

Altfel spus, utilizatorii scapă de o parte dintre scripturile agresive și de amprentele digitale invazive, dar nu și de ochiul atent al gigantului american. Nici Microsoft Edge nu oferă mai multă intimitate, funcționând după același model. În schimb, browsere precum Safari și Firefox au introdus deja sisteme similare de protecție împotriva urmăririi, chiar și în afara modului incognito.

Un pas mic pentru utilizatori, un pas mare pentru imaginea Google

Dezvoltarea acestei funcționalități arată mai degrabă că Google încearcă să reducă presiunea criticilor legate de confidențialitate. Compania a fost de nenumărate ori acuzată că modul său incognito este mai degrabă un artificiu de marketing decât o reală barieră împotriva urmăririi.

Pentru utilizatori, vestea bună este că modul incognito devine puțin mai sigur. Vestea proastă este că „privat” înseamnă în continuare doar „mai puțin intruziv”, nu „complet anonim”. Cu alte cuvinte, intimitatea rămâne o promisiune parțială, iar supravegherea online un fapt de care nu putem scăpa pe deplin.

