Cum faci backup la marcaje în Google Chrome și le restaurezi pe alt computer fără complicații

Marcajele din Google Chrome (sau „bookmarks”, așa cum apar în meniurile browserului) sunt adesea o colecție de pagini importante, linkuri utile sau surse salvate pentru uz personal sau profesional. Dacă schimbi computerul, instalezi un nou sistem de operare sau pur și simplu vrei să te asiguri că nu pierzi aceste date, este esențial să știi cum să faci backup și cum să restaurezi marcajele.

Din fericire, Google Chrome oferă atât opțiuni automate de sincronizare, cât și posibilitatea de a exporta și importa manual aceste date. Alegerea metodei potrivite depinde de contextul în care ai nevoie de backup. În acest ghid, îți explic pas cu pas ambele variante – atât cea automată, prin contul Google, cât și cea manuală, care implică fișiere de pe sistemul local.

Folosește contul Google pentru sincronizare automată a marcajelor

Cea mai simplă metodă de backup este activarea sincronizării prin contul Google. Atâta timp cât ești autentificat(ă) în Chrome cu același cont pe mai multe dispozitive, marcajele tale vor fi salvate automat în cloud și disponibile oriunde.

Pentru a verifica dacă sincronizarea este activă:

Deschide Google Chrome pe computerul inițial. Apasă pe fotografia de profil din colțul din dreapta sus și verifică dacă ești conectat(ă) cu un cont Google. Mergi la Setări → Tu și Google → Sincronizare și servicii Google. Apasă pe Gestionați sincronizarea și asigură-te că opțiunea Marcaje este activată.

După ce sincronizarea este completă, deschide Google Chrome pe noul computer, conectează-te cu același cont și așteaptă câteva momente. Marcajele vor apărea automat în bara de marcaje și în meniul „Bookmarks”.

Această metodă este ideală pentru utilizarea multiplă a contului Google pe diferite dispozitive, fără a depinde de copii de rezervă locale.

Exportă manual marcajele ca fișier HTML

Dacă preferi să ai control total asupra backupului sau dacă nu vrei să folosești sincronizarea cloud, poți face exportul marcajelor într-un fișier HTML. Acest fișier poate fi stocat pe un stick USB, în cloud (ex: Google Drive, Dropbox) sau pe un hard disk extern.

Iată cum faci exportul:

Deschide Chrome și apasă cele trei puncte din dreapta sus. Mergi la Marcaje → Manager de marcaje. În fereastra nouă, apasă din nou pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus. Alege Exportați marcajele. Selectează o locație unde să salvezi fișierul (de obicei se numește bookmarks.html ).

Este recomandat să păstrezi fișierul într-un loc sigur și accesibil, mai ales dacă urmează să instalezi un sistem nou sau să muți datele pe alt computer.

Această metodă îți oferă posibilitatea de a transfera marcajele chiar și fără conexiune la internet sau cont Google.

Importă marcajele pe un alt computer

Odată ce ai fișierul HTML salvat, poți restaura foarte ușor marcajele pe orice alt computer, indiferent dacă folosești același cont Google sau nu.

Pentru import, urmează acești pași:

Deschide Chrome pe computerul nou. Accesează Marcaje → Manager de marcaje din meniul principal. În partea dreaptă sus, apasă pe cele trei puncte și selectează Importați marcaje. Alege fișierul HTML salvat anterior.

După câteva secunde, toate marcajele din fișierul importat vor apărea într-un folder special numit de regulă „Importate” sau vor fi integrate direct în bara de marcaje, în funcție de versiunea Chrome.

Dacă dorești, poți reorganiza ulterior marcajele în foldere sau poți șterge duplicatele. Importarea manuală nu suprascrie marcajele existente, ci le adaugă pe cele noi.

Această soluție este excelentă pentru backupuri periodice, migrare de pe un sistem vechi sau partajarea colecțiilor de linkuri între mai mulți utilizatori.

Fie că alegi sincronizarea automată prin contul Google, fie că preferi să exportezi manual un fișier HTML cu marcajele tale, backupul acestor date este o practică necesară. Pe lângă evitarea pierderii de informații, un backup bine făcut îți permite să lucrezi mai eficient pe orice dispozitiv, fără întreruperi sau bătăi de cap.

Alege metoda care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și fă-ți un obicei din a salva periodic marcajele – mai ales dacă aduni constant linkuri importante pentru muncă, proiecte personale sau hobby-uri.