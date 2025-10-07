MApN anunță exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Ce scop are și când va avea loc

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat organizarea unui amplu exercițiu de mobilizare, care va avea loc între 12 și 20 octombrie, în municipiul București și județul Ilfov. Denumit MOBEX B-IF-25, exercițiul are rolul de a verifica nivelul de pregătire al autorităților, al economiei și al populației pentru situații de apărare, precum și de a consolida legătura dintre rezerviști și militarii activi.

Verificări de rutină și instruirea rezerviștilor

Reprezentanții MApN subliniază că aceste activități sunt unele de rutină și nu au legătură cu tensiunile de securitate din regiune.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov se va desfăşura exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a transmis ministerul.

Scopul principal al exercițiului este verificarea completării unităților militare cu personal și tehnică, dar și consolidarea coeziunii între rezerviști și forțele aflate în activitate. În această perioadă, rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, unde vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire militară.

„Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”, precizează MApN.

Un moment special al programului va fi joi, 17 octombrie, când în Poligonul Coada Izvorului din județul Prahova va avea loc o secvență de antrenament cu rezerviști, menită să testeze capacitatea de reacție și coordonare între diferitele structuri implicate.

Exerciții similare și bază legală

Exerciții de mobilizare similare au mai avut loc în București și Ilfov în 2013 și 2021, iar în 2025, MApN a organizat deja două ediții: una în mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, și o alta în septembrie, în Sibiu și Mureș.

Activitățile sunt desfășurate în conformitate cu Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Potrivit MApN, rezerviștii vor fi convocați prin structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici va fi realizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Ministerul Apărării atrage atenția asupra riscului de apariție a știrilor false legate de exercițiu și le recomandă cetățenilor să se documenteze doar din canale verificate.