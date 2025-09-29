Moartea agențiilor de turism, inevitabilă? De ce ai mai apela la agenți dacă ai ChatGPT care „știe tot”

Deși inteligența artificială și internetul au schimbat profund modul în care oamenii își organizează vacanțele, agențiile de turism clasice continuă să atragă clienți, cel puțin deocamdată.

În prezent, există aproximativ 4.200 de agenții fizice în Franța care însumează peste 5.000 de puncte de vânzare, iar multe dintre ele anunță chiar deschideri noi.

Cum aleg turiștii vacanțele, metodele folosite în 2025

Tot mai mulți călători tineri utilizează platforme online și instrumente de tip ChatGPT pentru a planifica vacanțe. Un studiu realizat pentru eDreams ODIGEO arată că 92% dintre persoanele sub 34 de ani au folosit un instrument de inteligență artificială pentru călătorii în ultimul an.

Cu toate acestea, agențiile fizice își păstrează clienții fideli, în special printre cei care preferă contactul direct și consultanța personalizată, dar situația nu pare să dureze la nesfârșit.

Un exemplu este cuplul parizian Marie-Charlotte și Eric, care, la peste 70 de ani, continuă să apeleze la o agenție pentru vacanțele lor, scrie bfmtv.com.

Pentru ei, explicațiile detaliate privind transportul și cazarea sunt esențiale, iar interacțiunea cu un consilier oferă siguranță și încredere.

Specialiștii din domeniu sunt de părere că agențiile devin indispensabile atunci când vacanțele implică bugete ridicate, itinerarii complexe, zboruri multiple sau grupuri familiale. În astfel de situații, simpla căutare pe internet nu este suficientă.

Siguranță, responsabilitate și servicii personalizate

Reprezentanții industriei afirmă că agențiile de turism au știut să se reinventeze, combinând tehnologia cu expertiza umană.

Ele folosesc la rândul lor instrumente digitale și soluții AI pentru a eficientiza activitatea, însă valoarea adăugată vine din consilierea personalizată.

Valérie Boned, președinta organizației „Entreprises du Voyage”, arată că rolul agențiilor este crucial atunci când turiștii vor să discute detaliile unui circuit sau când apar schimbări neprevăzute.

Mai mult decât atât, raportul mediatorului turismului din 2024 arată că aproape 79% dintre reclamațiile clienților privesc rezervările online, în timp ce doar 16% vizează agențiile fizice. Diferența confirmă că agențiile oferă un grad mai mare de siguranță și reduc riscul erorilor.

De asemenea, legislația obligă agențiile să asigure asistență clienților în cazul unor probleme apărute pe durata călătoriei.

După experiența pandemiei, tot mai mulți turiști au simțit nevoia de a se baza pe „oameni reali”, capabili să ofere sprijin concret atunci când apare o situație dificilă.

Chiar dacă un birou fizic implică costuri mai mari decât un site de rezervări, numeroși operatori confirmă că investiția rămâne profitabilă.

De pildă, agenția Fram din La Roche-sur-Yon a atras peste 800 de vizitatori în doar două luni de la deschidere.

Așadar, rămâne de văzut ce ne rezervă viitorul în acest sens, dacă agențiile de turism atât din Franța, cât și din alte țări precum România vor dispărea sau tehnologia bazată pe inteligență artificială se va combina cu expertiza umană pentru rezultate eficiente, totodată, „umane”.