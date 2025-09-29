Inteligența artificială „pune cruce” internetului așa cum îl știi. Motoarele de căutare, în schimbare: Ce înseamnă asta pentru utilizatori?

Inteligența artificială transformă modul în care oamenii navighează online, punând sub presiune atât motoarele de căutare tradiționale, cât și publicațiile care depindeau de trafic pentru a supraviețui.

Chatboții iau locul căutărilor clasice

Lansarea ChatGPT la finalul lui 2022 a deschis o nouă etapă în utilizarea internetului. În prezent, aproximativ 800 de milioane de oameni apelează lunar la chatboturi pentru a obține răspunsuri directe, fără a mai accesa linkurile afișate de motoarele de căutare, scrie The Economist.

Apple a confirmat că, în primăvara acestui an, numărul căutărilor în Safari a scăzut pentru prima dată, în timp ce Google a fost nevoit să introducă propriile funcții bazate pe AI, precum „AI Overviews” și modul conversațional de căutare.

Această schimbare are consecințe majore. Site-uri care până acum se bazau pe trafic provenit din Google, cum ar fi publicațiile de știri, forumurile online sau platformele educaționale, înregistrează scăderi semnificative.

Similarweb estimează că traficul global generat prin motoarele de căutare s-a redus cu 5% în doar un an, unele domenii fiind afectate mai mult decât altele. În cazul site-urilor de sănătate, pierderea vizibilității a ajuns la 10%.

De la „wooing and suing” la noi modele de business

Companiile media încearcă să găsească soluții pentru a compensa pierderile. O parte dintre ele au încheiat acorduri de licențiere cu dezvoltatorii de AI, în timp ce altele au ales să meargă în instanță.

News Corp, de exemplu, a semnat un parteneriat cu OpenAI, dar în același timp două dintre publicațiile sale procesează Perplexity, un motor de căutare bazat pe inteligență artificială.

The New York Times a adoptat o strategie similară, colaborând cu Amazon și atacând în justiție OpenAI.

Cu toate acestea, instanțele din SUA par să ofere câștig de cauză marilor companii tehnologice, considerând că antrenarea modelelor AI pe baza conținutului disponibil online se încadrează la „fair use”.

În paralel, apar noi soluții tehnologice pentru protejarea și monetizarea informațiilor. Cloudflare testează un sistem „pay-as-you-crawl”, prin care site-urile ar putea taxa accesul roboților de AI.

Start-up-ul Tollbit propune o „plată la crawl” diferențiată, în funcție de vechimea sau unicitatea conținutului, iar ProRata, compania lui Bill Gross, sugerează redistribuirea veniturilor din publicitate către sursele de informații utilizate de AI.

Publisherii, la rândul lor, își diversifică strategiile: crearea de newslettere, organizarea de evenimente live, mutarea articolelor în spatele paywall-urilor și dezvoltarea de produse premium pentru clienți corporate. Conținutul video și audio, mai dificil de sintetizat de către inteligența artificială, devine tot mai valoros.

Deși Google susține că volumul total de clickuri externe nu a scăzut dramatic, tendința este clară: utilizatorii preferă răspunsuri rapide și sintetice, chiar dacă asta înseamnă mai puține vizite directe pe site-uri.

Criticii avertizează că, fără un sistem echitabil de împărțire a veniturilor, ecosistemul web riscă să se prăbușească.