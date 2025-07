Misiune îndrăzneață pe Venus: Oamenii de știință speră să găsească viață pe această planetă

O echipă de cercetători din Marea Britanie pregătește o misiune spațială inedită, menită să verifice dacă pe Venus există viață, nu pe suprafața planetei, ci în norii săi toxici.

Inițiativa are la bază descoperirile recente legate de prezența unor gaze, precum fosfina și amoniacul, considerate potențiale semne ale activității biologice.

Gaze misterioase care pot indica viața pe Venus

Venus este cunoscută pentru condițiile sale extreme: o atmosferă densă și toxică, temperaturi ce pot atinge 450 de grade Celsius și o presiune uriașă la suprafață.

Totuși, în norii planetei, la aproximativ 50 de kilometri altitudine, temperatura este mult mai suportabilă, între 30 și 70 de grade Celsius, creând astfel un posibil mediu în care microorganismele, asemănătoare extremofilelor de pe Terra, ar putea supraviețui, scrie publicația Gizmodo.

De mai mulți ani, oamenii de știință au detectat în atmosfera venusiană prezența fosfinei și amoniacului – două gaze pe care, pe Pământ, le asociază exclusiv cu activități biologice sau procese industriale.

Deși activitatea industrială pe Venus este improbabilă, existența microorganismelor capabile să producă astfel de compuși rămâne o ipoteză serioasă.

„Datele noastre recente au confirmat prezența amoniacului în norii lui Venus, ceea ce indică posibilitatea existenței unor zone propice vieții microbiene. Nu există procese chimice cunoscute care să producă fosfină sau amoniac în aceste condiții, așa că singura modalitate de a afla adevărul este să trimitem o sondă acolo”, a declarat Jane Greaves, astronom la Universitatea Cardiff.

Misiunea VERVE, explorarea noroilor venusieni

În cadrul întâlnirii naționale a Societății Regale de Astronomie, cercetătorii au prezentat planul pentru misiunea VERVE (Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment).

Misiunea va implica trimiterea unei sonde de dimensiunea unui CubeSat care se va desprinde de misiunea mai amplă a Agenției Spațiale Europene, EnVision, programată pentru lansare în 2031.

VERVE va efectua o serie de măsurători detaliate ale compoziției atmosferice, căutând să cartografieze concentrațiile de fosfină, amoniac și alte gaze bogate în hidrogen, ce ar putea sugera prezența unor forme de viață microbiană.

Detectarea fosfinei în norii venusieni a fost inițial controversată, deoarece unele studii ulterioare nu au reușit să reproducă rezultatele.

Însă un proiect ulterior, realizat cu telescopul James Clerk Maxwell din Hawaii, a arătat că fosfina poate fi detectată doar noaptea, fiind distrusă de lumina solară, iar cantitatea acesteia variază în timp.

Descoperirea acestor gaze, combinate cu condițiile mai blânde din norii planetei, deschide o nouă frontieră în căutarea vieții extraterestre, iar misiunea VERVE reprezintă un pas important spre confirmarea sau infirmarea prezenței microorganismelor pe Venus.