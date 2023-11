Oxigenul a fost detectat pe toată planeta Venus: Ce înseamnă asta pentru misiunile spațiale

Descoperirea oxigenului pe Venus ajută la explicarea de ce planeta, în multe privințe, cea mai asemănătoare cu Pământul s-a dovedit atât de diferită.

Oxigen pe Venus

Pentru prima dată, atomii de oxigen au fost detectați în atmosfera de zi a lui Venus, fără a face parte din molecule mai mari. Deși oxigenul a fost observat anterior pe partea nocturnă a planetei același studiu a constatat că este mult mai răspândit decât fusese observat anterior. Descoperirile sunt considerate un pas către viitoarele misiuni pe această planetă, care sunt acum din ce în ce mai mult pe agenda agențiilor spațiale.

Nimeni nu se îndoiește că Venus are o mulțime de oxigen în atmosfera sa. Fiind al treilea element cel mai răspândit din univers, am fi putut prezice cu încredere prezența lui acolo înainte ca prima navă spațială să zboare. Când acele misiuni au investigat Venus de la o distanță apropiată, au dezvăluit o atmosferă încărcată cu dioxid de carbon și monoxid de carbon (CO2 și CO), ale cărei nume numai clarifică contribuția de oxigen.

Vezi și: Oamenii de știință sunt șocați de luminile misterioase de pe planeta Venus: ce au descoperit aceștia

Ce au descoperit cercetătorii

Cu toate acestea, oxigenul este un element extrem de reactiv, așa că pe planete, de obicei, se leagă de alte elemente din crustă sau atmosferă. Cu toate acestea, observațiile atmosferei lui Venus de către satelitul Venus Express au dezvăluit anterior o cantitate de oxigen atomic strălucitor pe partea sa de noapte. Observațiile recent publicate nu numai că arată că oxigenul este mult mai răspândit decât atât, dar oferă și o perspectivă asupra proceselor care îl creează și îl distribuie.

Profesorul Heinz-Wilhelm Hübers de la Centrul Aerospațial German și colegii au folosit Observatorul Stratosferic pentru Astronomie în Infraroșu (SOFIA) pentru a căuta oxigen în atmosfera superioară a lui Venus în 17 locații și l-au găsit în toate.

Oxigenul se formează prin razele soarelui care descompun moleculele de CO2 și CO. Vânturile puternice venusiene mătură atomii spre partea nopții, unde se combină în oxigen molecular (O2, ca în atmosfera noastră), înainte de a reacționa cu alte elemente. În ciuda acestei redistribuiri, densitățile de oxigen sunt de până la cinci ori mai mari în timpul zilei decât noaptea.

Vezi și: Ce s-a descoperit despre viața pe planeta Venus: cercetătorii au dezvăluit cel mai recent studiu