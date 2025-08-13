Mircea Spiridon, românul erou din Spania, a murit încercând să salveze un bătrân şi mai mulţi cai dintr-un incendiu. Spaniolii strâng acum bani pentru familie: „Un suflet vesel și bun”

În mijlocul unui peisaj devastat de flăcări, eroismul uman se poate manifesta în cele mai dramatice momente. O poveste tragică, dar plină de curaj, a emoționat o întreagă comunitate din Spania și a atras atenția asupra sacrificiului unui român. Mircea Spiridon, un bărbat de 50 de ani stabilit în Tres Cantos, a murit încercând să salveze viețile unui om și a mai multor animale dintr-un incendiu puternic. Sacrificiul său a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și un val de solidaritate din partea spaniolilor, care se mobilizează acum pentru a-i oferi sprijin.

Incendiul devastator din Tres Cantos

Incendiul, care a izbucnit într-o zonă cu iarbă din apropierea cartierului rezidențial Soto de Viñuelas, a mistuit peste 2.000 de hectare din orașul madrilen. Flăcările au izbucnit în jurul orei 20:00 și s-au răspândit cu o viteză neobișnuită, alimentate de vântul puternic și de temperaturile ridicate. În doar 40 de minute, focul a cuprins șase kilometri, forțând evacuarea a aproximativ 200 de locuitori și a mai multor afaceri din apropiere.

Gestul eroic al lui Mircea Spiridon

Mircea Spiridon, un mecanic de profesie, locuia în Tres Cantos de aproape două decenii. Era cunoscut în comunitate pentru firea sa „fermecătoare” și dorința de a-i ajuta pe ceilalți. Când flăcările au ajuns la școala de echitație unde lucra, Mircea s-a grăbit să-și ajute prietenul, Miguel, proprietarul în vârstă de 83 de ani, și să elibereze caii prinși în grajduri. Potrivit locuitorilor, Mircea nu a ezitat nicio clipă să se pună în pericol pentru a salva viețile celor din jur.

Din nefericire, flăcările s-au mișcat prea repede și l-au prins în capcană pe Mircea și pe prietenul său. Intervenția unui elicopter al Gărzii Civile a fost crucială pentru salvarea sa, dar rănile suferite au fost extrem de grave. Mircea a fost transportat la spitalul public din La Paz cu arsuri pe 98% din suprafața corpului și răni cauzate de inhalarea de fum. Din păcate, a murit câteva ore mai târziu, lăsând o comunitate întreagă în șoc.

Solidaritate pentru soția și copiii săi

Moartea sa a devastat familia, iar prietenii apropiați au inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma Gofundme.com. Scopul campaniei este de a sprijini financiar familia și de a repatria trupul lui Mircea în România, la Tulcea, pentru a fi înmormântat alături de mama sa.

„Vrem să ne unim forțele pentru a-i sprijini în aceste momente dificile. Fiecare contribuție, oricât de mică, este o îmbrățișare care îi atinge și le amintește că nu sunt singuri”, a scris María Requejo, promotoarea inițiativei, în descrierea campaniei. Aceasta a adăugat că „eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite.”

Campania de donații a strâns deja peste 1.700 de euro din cei 2.800 necesari. Pe lângă donațiile online, prietenii lui Mircea au amenajat și un spațiu pentru donații fizice la barul Ana-María din centrul cartierului Tres Cantos, confirmând mobilizarea exemplară a comunității.

Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, cei dragi lui Mircea și-au luat rămas bun: