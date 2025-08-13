Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 13:55
de Vieriu Ionut

Mircea Spiridon, românul erou din Spania, a murit încercând să salveze un bătrân şi mai mulţi cai dintr-un incendiu. Spaniolii strâng acum bani pentru familie: „Un suflet vesel și bun”

Actualitate
Mircea Spiridon, românul erou din Spania, a murit încercând să salveze un bătrân şi mai mulţi cai dintr-un incendiu. Spaniolii strâng acum bani pentru familie:
Un român din Spania, Mircea Spiridon, a murit eroic într-un incendiu

În mijlocul unui peisaj devastat de flăcări, eroismul uman se poate manifesta în cele mai dramatice momente. O poveste tragică, dar plină de curaj, a emoționat o întreagă comunitate din Spania și a atras atenția asupra sacrificiului unui român. Mircea Spiridon, un bărbat de 50 de ani stabilit în Tres Cantos, a murit încercând să salveze viețile unui om și a mai multor animale dintr-un incendiu puternic. Sacrificiul său a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și un val de solidaritate din partea spaniolilor, care se mobilizează acum pentru a-i oferi sprijin.

Incendiul devastator din Tres Cantos

Incendiul, care a izbucnit într-o zonă cu iarbă din apropierea cartierului rezidențial Soto de Viñuelas, a mistuit peste 2.000 de hectare din orașul madrilen. Flăcările au izbucnit în jurul orei 20:00 și s-au răspândit cu o viteză neobișnuită, alimentate de vântul puternic și de temperaturile ridicate. În doar 40 de minute, focul a cuprins șase kilometri, forțând evacuarea a aproximativ 200 de locuitori și a mai multor afaceri din apropiere.

Gestul eroic al lui Mircea Spiridon

Mircea Spiridon, un mecanic de profesie, locuia în Tres Cantos de aproape două decenii. Era cunoscut în comunitate pentru firea sa „fermecătoare” și dorința de a-i ajuta pe ceilalți. Când flăcările au ajuns la școala de echitație unde lucra, Mircea s-a grăbit să-și ajute prietenul, Miguel, proprietarul în vârstă de 83 de ani, și să elibereze caii prinși în grajduri. Potrivit locuitorilor, Mircea nu a ezitat nicio clipă să se pună în pericol pentru a salva viețile celor din jur.

Vezi și:
Intervenție eroică a unui polițist român în Creta. A salvat o femeie de la înec, după ce a fost luată de valuri și dusă în larg
A donat adidași vechi Crucii Roșii și i-a urmărit cu un AirTag. Ce a descoperit cu adevărat l-a șocat

Din nefericire, flăcările s-au mișcat prea repede și l-au prins în capcană pe Mircea și pe prietenul său. Intervenția unui elicopter al Gărzii Civile a fost crucială pentru salvarea sa, dar rănile suferite au fost extrem de grave. Mircea a fost transportat la spitalul public din La Paz cu arsuri pe 98% din suprafața corpului și răni cauzate de inhalarea de fum. Din păcate, a murit câteva ore mai târziu, lăsând o comunitate întreagă în șoc.

Solidaritate pentru soția și copiii săi

Moartea sa a devastat familia, iar prietenii apropiați au inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma Gofundme.com. Scopul campaniei este de a sprijini financiar familia și de a repatria trupul lui Mircea în România, la Tulcea, pentru a fi înmormântat alături de mama sa.

„Vrem să ne unim forțele pentru a-i sprijini în aceste momente dificile. Fiecare contribuție, oricât de mică, este o îmbrățișare care îi atinge și le amintește că nu sunt singuri”, a scris María Requejo, promotoarea inițiativei, în descrierea campaniei. Aceasta a adăugat că „eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite.”

Campania de donații a strâns deja peste 1.700 de euro din cei 2.800 necesari. Pe lângă donațiile online, prietenii lui Mircea au amenajat și un spațiu pentru donații fizice la barul Ana-María din centrul cartierului Tres Cantos, confirmând mobilizarea exemplară a comunității.

Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, cei dragi lui Mircea și-au luat rămas bun:

„Cu mare tristețe ne luăm rămas bun de la iubitul nostru Mircea. A fost un tată, un soț și un mare prieten pentru toți cei care l-au cunoscut. Un suflet vesel și bun ne-a părăsit.”

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou