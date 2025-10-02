Mirabela Grădinaru, gest emoţionant pentru femeile din România. Implicarea partenerei lui Nicuşor Dan în lupta împotriva cancerului la sân, neaşteptată: „Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră”

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a aprins miercuri seară iluminatul roz al Palatului Cotroceni, cu ocazia Zilei Naţionale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.

Mirabela Grădinaru, gest emoţionant pentru femei

„În această zi Palatul Cotroceni se luminează în roz, o lumină care vorbeşte despre comunitate, despre sprijin, credinţă, speranţă, determinare şi curaj. Este un gest simbolic, dar şi un mesaj că împreună putem susţine recuperarea sănătăţii după un astfel de diagnostic. Dumneavoastră ne reamintiţi că graniţa între sănătate şi boală poate fi foarte fragilă, că nu putem controla totul în viaţă, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Ea a subliniat importanţa prevenirii şi a poveştilor de vindecare, care devin surse de inspiraţie pentru ceilalţi.

„Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenţia este un act de iubire de sine, de responsabilitate faţă de noi şi faţă de cei care au nevoie de noi. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa. Uneori gesturi simple, precum ascultarea cuiva aflat într-o perioadă dificilă, îl pot ajuta să-şi regăsească speranţa, să meargă la medic pentru un control de rutină sau unul de specialitate”, a adăugat ea, înainte de a acţiona maneta care a pornit iluminatul.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, rozul este culoarea-simbol a solidarităţii internaţionale cu femeile afectate de cancerul de sân şi a eforturilor de conştientizare privind importanţa depistării precoce. Instituţia subliniază că efectuarea controalelor medicale periodice rămâne cea mai eficientă formă de prevenţie, capabilă să salveze vieţi şi să transforme un diagnostic sever într-o speranţă de vindecare.

Cum l-a cunoscut Mirabela Grădinaru pe Nicușor Dan?

Originară din Vaslui, Mirabela Grădinaru a absolvit Facultatea de Geografie la Universitatea din București, iar în prezent este manager într-o companie auto internațională. Mirabela Gradinaru și Nicușor Dan au împreună doi copii, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 3 ani, și locuiesc într-un apartament închiriat în sectorul 5 din București. Nu sunt căsătoriți, dar în campania electorală președintele a spus că au în plan să facă nunta, într-un moment „în care va fi liniște” în familia sa.

Mirabela Grădinaru l-a cunoscut pe Nicușor Dan în 2005, pe când era o studentă în vârstă de 21 de ani, într-un club bucureștean, după cum a mărturisit chiar ea.