Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă. Gestul umil pe care l-a făcut în fața credincioșilor la intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului

Președintele României, Nicușor Dan, participă în aceste momente la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor. Evenimentul religios adună mii de credincioși și oficiali, iar familia liderului țării atrage atenția prin eleganță și naturalețe.

Cum s-a evidențiat Mirabela Grădinaru la intrarea în Catedrală

Mirabela Grădinaru are o apariție impecabilă la sfințirea Catedralei Naționale. Ea poartă o ținută complet neagră, adecvată solemnitații. Fie că este vorba de o rochie fluidă sau un deux-pièces elegant, materialul cade armonios și emană simplitate și respect.

Părul este prins la spate într-un mod ordonat, iar eșarfa neagră adăugată pe cap completează ținuta într-un stil clasic, aproape monahal, dar cu mult bun-gust. Vezi imagini în galeria foto a acestui articol!

Partenera președintelui a făcut un gest umil la intrarea în Catedrală, aplecându-se în fața mulțimii, semn de respect și curtoazie față de credincioși. Cei doi copii ai familiei, Aheea și Antim, sunt foarte eleganți și zâmbitori.

Într-un moment jucăuș, băiețelul lui Nicușor Dan a încercat să fugă pe esplanadă, însă mama sa l-a recuperat rapid, spre deliciul audienței. Prezența celor mici aduce o notă de naturalețe și căldură în cadrul ceremoniei.

Cine participă la sfințirea Catedralei Naționale

Personalități ale lumii politice și artistice sunt în aceste momente la eveniment, de la președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la foștii premieri Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Adrian Severin și omul de afaceri George Becali, precum și președinți de consilii județene.

Mii de pelerini din toată țara se află pe esplanada Catedralei, în grupuri organizate de eparhii, în timp ce turiștii individuali și ceilalți credincioși urmăresc ceremonia din zonele adiacente.

”Nu avem cifre nici măcar la nivel estimativ, în afară de cea oficială de 8.000 de persoane care aparțin grupurilor organizate din eparhii și care vor participa la evenimentul din 26 octombrie din spațiul esplanadei (piațetei). Aceste grupuri au fost organizate în prealabil de fiecare eparhie din țară. În rest nu dispunem de alte date sau informații”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Adrian Agachi, potrivit Mediafax.

Ce impact va avea Catedrala asupra turismului

Deschiderea Catedralei va marca nu doar un moment istoric pentru ortodoxie, ci și un reper turistic de amploare, pregătind Bucureștiul să primească vizitatori din întreaga lume și să devină o destinație importantă pe harta turistică internațională.

Lăcașul impresionant, cu arhitectura sa grandioasă și dotările moderne, va atrage atât pelerini, cât și turiști pasionați de patrimoniu cultural și religios. Impactul său se va resimți în economia locală, prin creșterea fluxului de vizitatori și dezvoltarea infrastructurii turistice din jur.

Sursă foto: captură video/Antena 3 CNN