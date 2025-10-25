Maia Sandu, vizită oficială la Bucureşti. Preşedinta Republicii Moldova va participa la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi se va întâlni cu Nicuşor Dan

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sosește duminică, 26 octombrie, la București într-o vizită oficială, cu un program încărcat de semnificație spirituală și diplomatică. Lidera de la Chișinău va participa la Sfințirea picturii Catedralei Naționale, la invitația Patriarhului Daniel, și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Ce eveniment religios marchează vizita Maiei Sandu la București

Vizita oficială a Maiei Sandu coincide cu unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului – Sfințirea picturii Catedralei Naționale, cunoscută și ca Catedrala Mântuirii Neamului.

Ceremonia, programată pentru duminică, 26 octombrie 2025, va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, alături de un sobor impresionant format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La eveniment sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, dintre care 2.500 de invitați vor asista la slujbă în interiorul Catedralei, iar restul de 8.000 de credincioși vor putea urmări ceremonia pe esplanada din fața lăcașului.

Pentru pelerinii care nu vor avea acces în curtea interioară, vor fi montate ecrane în exteriorul ansamblului, astfel încât întreaga slujbă să poată fi urmărită în direct.

Cum se va desfășura ceremonia de sfințire

Programul religios va începe la ora 7:30, cu oficierea Sfintei Liturghii în interiorul Catedralei Naționale, de către un sobor de ierarhi și preoți din întreaga Patriarhie Română.

În jurul orei 10:15, vor sosi cei doi patriarhi – Bartolomeu I și Daniel –, care vor conduce Slujba de Sfințire a picturii, programată între orele 10:30 și 12:30. După încheierea ceremoniei, va fi citit Actul de Sfințire, marcând finalizarea lucrărilor la pictura monumentală a Catedralei.

Evenimentul are o importanță deosebită nu doar pentru Biserica Ortodoxă Română, ci și pentru comunitatea credincioșilor de peste Prut, fiind un simbol al unității spirituale dintre România și Republica Moldova.

Ce mai include agenda președintei Republicii Moldova

Pe lângă participarea la Slujba de Sfințire, Maia Sandu va avea o întâlnire oficială cu președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile dintre cei doi lideri vor viza, potrivit surselor oficiale, cooperarea bilaterală și consolidarea relațiilor strategice dintre cele două state.

Vizita Maiei Sandu la București are loc într-un moment în care România continuă să ofere sprijin consistent Republicii Moldova, atât pe plan economic, cât și în procesul de integrare europeană.

Prezența președintei la un eveniment cu o asemenea încărcătură spirituală reprezintă totodată un gest de apropiere față de poporul român și față de valorile comune celor două națiuni.

Pentru credincioșii care doresc să participe la ceremonie, Catedrala Mântuirii Neamului poate fi accesată cu mijloacele de transport în comun: autobuzele 137, 196, 232, 385 și 640, troleibuzele 63 și 90 sau metroul, coborând la stațiile Izvor ori Eroilor 2.