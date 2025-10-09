Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român

Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a României, a fost una dintre prezențele remarcate la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Elegantă și rafinată, aceasta a purtat o ținută semnată de un designer român, piesă care a atras privirile invitaților și a subliniat sprijinul pe care îl acordă modei autohtone. Apariția ei a adus un plus de rafinament evenimentului care reunește nume importante ale industriei creative.

Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la Romanian Fashion Week 2025

Mirabela Grădinaru a participat miercuri, 8 octombrie, la deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025, parte a Romanian Creative Week.

Evenimentul, desfășurat în capitală, a adunat numeroși designeri și personalități din lumea modei, iar prezența Primei Doamne a fost una dintre cele mai comentate.

Pentru această ocazie, Mirabela Grădinaru a ales o ținută minimalistă, dar extrem de elegantă: pantaloni negri cu croială clasică și o bluză bej creată de Irina Schrotter, unul dintre cei mai cunoscuți designeri români.

Piesa vestimentară, realizată din jerse de vâscoză și poplin de bumbac, costă aproximativ 1.095 de lei și se remarcă prin detaliile rafinate și croiala perfect adaptată siluetei.

Alegerea confirmă încă o dată faptul că Prima Doamnă preferă creațiile românești, promovând constant eleganța discretă și calitatea designului autohton.

Cum a decurs întâlnirea cu tinerii designeri

Pe lângă participarea la show-ul de modă, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire informală cu mai mulți tineri designeri care și-au prezentat colecțiile în deschiderea evenimentului. Discuțiile au vizat provocările din industria modei, importanța susținerii creatorilor români și nevoia de a dezvolta platforme care să le ofere vizibilitate internațională.

Prima Doamnă s-a arătat interesată de parcursul profesional al acestor tineri artiști, apreciind efortul și pasiunea din spatele fiecărei colecții. Dialogul a fost unul constructiv, iar întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată, specifică evenimentelor care încurajează creativitatea și colaborarea între generații.

Ce reprezintă Romanian Fashion Week în peisajul modei românești

Romanian Fashion Week Bucharest 2025 este una dintre cele mai importante manifestări dedicate modei din România, reunind atât designeri consacrați, cât și talente emergente.

Evenimentul face parte din Romanian Creative Week, un amplu program cultural organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, care promovează designul, arta și inovația românească.

Participarea Mirabelei Grădinaru la acest eveniment subliniază interesul instituțional pentru susținerea industriilor creative și pentru încurajarea designerilor locali.

Prin eleganța sa naturală și preferința pentru brandurile românești, Prima Doamnă contribuie la consolidarea imaginii unei Românii moderne, care își valorifică talentul și tradiția în domeniul modei.