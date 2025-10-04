Ce i-a spus Andreea Esca Mirabelei Grădinaru în secret. Credeau că au microfonul închis

Andreea Esca a fost protagonista unui moment amuzant la Palatul Cotroceni, unde s-a desfășurat evenimentul dedicat luptei împotriva cancerului de sân. Fără să știe că are microfonul pornit, vedeta Pro TV a purtat o conversație naturală și plină de umor cu Mihaela Geoană și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Cum s-a petrecut momentul neașteptat de la Palatul Cotroceni

Totul s-a întâmplat pe 1 octombrie, când Palatul Cotroceni a fost iluminat în roz, marcând 25 de ani de activitate a Fundației Renașterea — un eveniment simbolic dedicat speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân.

Printre invitați s-au numărat Andreea Esca, Mihaela Geoană și Mirabela Grădinaru, iar atmosfera elegantă a fost completată de o scenă care a stârnit zâmbete.

Chiar înainte de începerea ceremoniei, celebra și îndrăgita prezentatoare de știri a crezut că microfonul ei este oprit și s-a adresat relaxată celor din jur.

”Mihaela, vrei să iei tu, să ai microfonul deja în mână?”, i-a spus jurnalista soției lui Mircea Geoană, potrivit Unica.

La scurt timp, cineva i-a sugerat să își aranjeze părul, însă reacția vedetei a fost una spontană și autoironică.

”Părul? Nu, n-are niciun sens. Adică nu… E o glumă asta, ai zis, să îmi așez părul, nu? O să mă vadă telespectatorii ca în ”Tânăr și neliniștit”! Cu un păr care să-mi plece… În 50? Nu! La 50. Cât mai avem? 40 de secunde”, a spus Esca râzând, fără să știe că totul este auzit de public.

Ce i-a spus vedeta Mirabelei Grădinaru, fără să știe că e auzită

Momentul s-a prelungit, iar prezentatoarea a continuat conversația, fără să realizeze că microfonul ei era deschis. Pentru a se încălzi, Andreea Esca a invitat-o pe Mirabela Grădinaru să se apropie de ea și i-a spus, în glumă: ”Am înghețat complet! Aveți buzunarele mai…?”

Răspunsul nu a întârziat să vină, într-un ton la fel de amuzant: ”Facem un dans. Aveți încredere”, i-a replicat partenera președintelui. În timp ce număra ultimele momente înainte de debutul evenimentului, Esca a mai adăugat: ”Mai sunt 10 secunde până la începere!”.

Nu e prima dată când Andreea Esca are o surpriză în direct

Deși momentul a fost unul inofensiv și a stârnit zâmbete, nu este prima oară când Andreea Esca trece printr-o astfel de situație. În urmă cu câțiva ani, vedeta Pro TV a intrat în direct mai devreme decât se aștepta, în timp ce echipa tehnică încă o aranja pentru emisie. Atunci, un cuvânt scăpat din greșeală a devenit viral pe internet, incidentul fiind intens comentat.

De această dată însă, momentul de la Cotroceni a fost mai degrabă o dovadă a naturaleții și spontaneității jurnalistei, care, chiar și fără să știe că este auzită, a rămas aceeași prezență carismatică și autentică ce a cucerit publicul de-a lungul anilor.