Minunea arhitecturală aflată la doar o aruncătură de băț de România. Prin ce se remarcă clădirile unice din această capitală europeană

Studioul olandez JA Joubert Architecture a finalizat un complex rezidențial și mixt pe malul lacului Tirana Park Lake, în capitala Albaniei. Proiectul „Lake Views” se întinde pe două amplasamente și cuprinde 1.150 de locuințe, la care se adaugă spații comerciale și publice, ocupând o suprafață totală de 135.000 de metri pătrați.

Arhitecții au proiectat turnurile cu forme unduitoare menite să se integreze în relieful orașului și să evite blocurile repetitive, conferind fiecărui ansamblu o identitate distinctă.

Ce este unic la acest conglomerat

Fiecare clădire dispune de terase în cascadă, amenajate cu vegetație, care imită linia munților din apropiere și oferă luminozitate naturală și priveliști panoramice.

„Prin modelarea înălțimii și poziționarea atentă a fațadelor, am reușit să deschidem perspective din interiorul și prin ansamblu, creând un cartier mai accesibil și mai armonios”, a declarat Marc Joubert, fondatorul studioului.

Terasele generoase, dotate cu jardiniere la apartamentele de capăt, contribuie la crearea unei legături vizuale cu peisajul verde din jur, aducând natura mai aproape de locatari.

Design modular și spații publice verzi

Structura ansamblului a fost determinată de un sistem modular, cu fațade vitrate și terase proeminente, iar la nivelul solului au fost amenajate alei pietonale și spații verzi care conectează zonele comerciale inferioare.

Pe amplasamentul principal, patru turnuri se ridică deasupra unui volum sinuos de trei etaje, destinat activităților comerciale, iar apartamentele sunt dispuse în trepte. Parcarea subterană, pe trei niveluri, asigură funcționalitatea complexului.

Pe cel de-al doilea amplasament, mai restrâns, două turnuri se află deasupra unui volum S-shaped, cu un nivel comercial la parter, înconjurat de spații verzi.

„Prin răsucirea clădirilor, am creat spații liniștite și accesibile publicului la parter, destinate tuturor cetățenilor din Tirana”, a adăugat Joubert.

Lake Views reprezintă, practic, o continuare a transformării urbane din Tirana, unde studiouri internaționale au realizat proiecte inovatoare, de la clădiri cu linii expresive din beton la turnuri cu forme inspirate de dans și balet.

Complexul reflectă o abordare arhitecturală modernă, axată pe durabilitate, confortul locativ și calitatea spațiilor comune, oferind locatarilor un mediu armonios, conectat la natura și peisajul orașului.

Așadar, dacă ești în pană de idei atunci când vine vorba despre vacanța următoare, poate că n-ar fi rău să iei în calcul Tirana, de vreme ce prețurile sunt mai mult decât accesibile.