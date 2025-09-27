Ministrul Sănătății, concluzii în cazul morții celor șase copii de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Un alt bebeluș de o lună s-a stins în iunie

Tragedia de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, a adus în atenție grave probleme de aplicare a protocoalelor medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a deplasat la unitatea medicală împreună cu Corpul de Control, pentru a coordona verificările.

Ministrul Sănătății, concluzii în cazul morții celor șase copii

„Încep prin a transmite sincere condoleanțe familiilor care trec acum printr-o perioadă grea. Așa cum am declarat și ieri, vorbim despre 9 pacienți infectați cu acest germene patogen, printre care, din păcate, șase au decedat. În momentul de față un pacient în vârstă de trei luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în București, iar culturile s-au negativ, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalți doi pacienți care au rămas în această unitate sanitară sunt de asemenea negativi”, a spus ministrul.

Rogobete a precizat că, din controlul preliminar, au fost descoperite neconcordanțe majore:

„În perioada 15-24 septembrie nu se poate face dovada pentru că nu există niciun proces-verbal și niciun document care să confirme cum și dacă au fost aplicate măsurile pentru limitarea răspândirii virusului. În momentul de față, în acest spital nu mai există niciun pacient infectat cu acest germene patogen. Lucrurile sunt sub control, secția de terapie intensivă nu va mai primi niciun pacient, până când nu se vor realiza toate dezinfecțiile necesare pentru a ne asigura că nu mai există acest potențial risc. Este evident o lipsă de aplicare a protocoalelor care, dacă s-ar fi aplicat la timp, am fi evitat răspândirea infecțiilor la nivelul secției. În această dimineață am avut discuții cu primul-ministru, cu președintele Nicușor Dan și vom veni cu noi măsuri”.

Un alt focar, în iunie

Problemele de la „Sf. Maria” nu sunt singulare. În iunie, un alt focar, cu bacteria Klebsiella, a fost confirmat de DSP. Trei copii au fost atunci infectați, iar un bebeluș de o lună, născut prematur, a murit. Maria Voica Pleșca, mătușa micuțului, povestește calvarul familiei: