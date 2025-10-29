SUA și-ar pregăti retragerea a mii de soldați din România, potrivit Kyiv Post. Prima reacție a MApN

O posibilă reconfigurare majoră a prezenței militare americane în România a stârnit îngrijorare în rândul aliaților NATO de pe flancul estic. Publicația ucraineană Kyiv Post relatează, citând surse oficiale americane și europene, că Administrația Trump ar intenționa să retragă mii de soldați americani dislocați în România — o decizie ce marchează o schimbare strategică semnificativă în politica de apărare a Washingtonului.

SUA ar urma să retragă o parte dintre militarii din România

Potrivit publicației, trei oficiali informați despre planurile de redistribuire a trupelor au confirmat că aliații occidentali au fost notificați la începutul săptămânii cu privire la această decizie, iar o declarație oficială ar urma să fie făcută publică în curând. Conform acelorași surse, reducerea nu ar depăși „mai mult de un batalion” și nu ar trebui să „afecteze semnificativ operațiunile americane din regiune”.

Mișcarea vine într-un moment de tensiune crescută pe flancul estic, pe fondul intensificării incursiunilor ruse în proximitatea spațiului aerian NATO, inclusiv deasupra Mării Negre. Kyiv Post notează că decizia ar putea fi parte a unui efort mai amplu al Pentagonului de a redirecționa resurse către Indo-Pacific și Emisfera Vestică, în contextul priorităților strategice tot mai concentrate pe competiția cu China.

Inițial, planurile discutate ar fi vizat o reducere a efectivelor atât în România, cât și în Polonia, însă în final decizia s-ar fi limitat doar la trupele staționate pe teritoriul românesc. În contrast, Polonia a primit recent asigurări directe de la președintele Trump că nu va fi afectată de nicio diminuare a forțelor americane, într-o întâlnire cu noul președinte polonez, Karol Nawrocki. „Statele Unite sunt alături de Polonia până la capăt”, ar fi spus liderul american, potrivit Kyiv Post.

Decizia, primită cu surprindere

Justyna Gotkowska, director adjunct al Centrului pentru Studii Estice (OSW) din Varșovia, a avertizat că orice reducere a prezenței americane în regiune ar putea fi percepută de Moscova ca un semnal de slăbiciune. „Unitățile rotaționale, precum cele aflate în România, sunt cele mai ușor de retras”, a explicat ea, subliniind că prezența SUA pe flancul estic are o valoare de descurajare crucială.

Pe fondul acestor informații, contextul militar din România rămâne unul activ. Doar săptămâna trecută, Stars and Stripes relata că Divizia 3 Infanterie a preluat comanda misiunilor americane în regiunea Mării Negre, coordonând aproximativ 3.000 de soldați în cadrul unei rotații de nouă luni la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK). Aceasta a înlocuit Divizia 1 Blindată, în cadrul unei ceremonii menite să consolideze cooperarea SUA–NATO în Europa de Est.

În acest context, surse citate de Kyiv Post afirmă că intenția de reducere a efectivelor a fost primită cu surprindere, mai ales că prezența americană în Europa – estimată la circa 80.000 de militari – este considerată modestă comparativ cu alte perioade istorice.

Reacția oficială a MApN

”Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotaţiile în Europa se menţionează şi forţe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era aşteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, transmite MApN. ”Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în continuare pe teritoriul naţional”, subliniază MApN.

Deocamdată, Washingtonul nu a oferit o declarație oficială privind momentul exact al retragerii, însă analiștii militari avertizează că orice diminuare a prezenței SUA în România ar putea fi interpretată de Kremlin ca un semnal de slăbire a solidarității aliate pe flancul estic.