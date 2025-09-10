Ministra Sănătății din Suedia a leșinat în timpul unei conferințe de presă. Momentul a fost transmis în direct

Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 07:55
de Badea Violeta

Elisabet Lann. Sursa foto: Fredrik Sandberg/TT

Un incident neașteptat a avut loc la Stockholm, chiar în timpul unei conferințe de presă organizate de guvernul suedez. Ministra Sănătății, Elisabet Lann, și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit brusc peste pupitru, în timp ce un alt oficial își rostea declarația. Momentul a fost transmis în direct și a provocat panică printre cei prezenți.

Ministra Sănătății din Suedia s-a prăbușit în direct

Elisabet Lann tocmai își încheiase discursul și răspundea la întrebările jurnaliștilor, când i s-a făcut rău pe neașteptate. În câteva secunde, oficiala a căzut în față, lovindu-se de podium și prăbușindu-se la pământ. Incidentul a fost cu atât mai șocant cu cât a avut loc în fața camerelor de televiziune și a zecilor de reporteri aflați în sală.

Reacția colegilor nu a întârziat. Premierul Ulf Kristersson, aflat în partea dreaptă, și o altă membră a guvernului, poziționată în stânga, s-au grăbit să o sprijine și să îi acorde primul ajutor. Conferința de presă a fost întreruptă imediat, iar medicii prezenți în sală au intervenit pentru a-i evalua starea.

Explicațiile oferite de Elisabet Lann

La scurt timp după incident, ministra Sănătății a transmis un mesaj prin care a explicat ce s-a întâmplat. Potrivit propriei mărturisiri, prăbușirea s-a datorat unei probleme medicale minore.

”A fost o scădere a glicemiei”, a declarat Elisabet Lann pentru CNN News 18 din India.

Aceasta a confirmat că se află într-o stare stabilă și că nu există motive de îngrijorare cu privire la sănătatea sa. Cu toate acestea, echipa medicală a recomandat câteva zile de odihnă, pentru a evita repetarea unei astfel de situații.

Un început de mandat marcat de emoții

Elisabet Lann este noul ministru al Sănătății din Suedia, numită recent în funcție, iar conferința de presă la care a avut loc incidentul reprezenta una dintre primele sale apariții publice oficiale în această calitate.

Evenimentul, menit să transmită prioritățile guvernului în domeniul sănătății, a fost umbrit de acest episod dramatic. Înregistrările momentului s-au răspândit rapid în mediul online, fiind preluate de principalele posturi de televiziune și agenții de presă internaționale.

Reacțiile de susținere nu au întârziat să apară, atât din partea colegilor de guvern, cât și din partea cetățenilor, care au transmis mesaje de încurajare pe rețelele sociale.

Chiar dacă incidentul a ridicat semne de întrebare, specialiștii consideră că situația nu ar trebui să alarmeze opinia publică. Oficialii guvernului au anunțat că Elisabet Lann își va relua în scurt timp activitatea, iar agenda de sănătate publică a Suediei nu va fi afectată.

