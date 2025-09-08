Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 14:09
de Badea Violeta

Mii de profesori au blocat Capitala! Marș de amploare spre Cotroceni, Nicușor Dan îi cheamă la discuții

Educație
Mii de profesori au blocat Capitala! Marș de amploare spre Cotroceni, Nicușor Dan îi cheamă la discuții
Capitala, sufocata de marsul profesorilor. Sursa foto: Ilona Andrei/G4Media

Zeci de mii de cadre didactice și angajați din sistemul de educație protestează luni, 8 septembrie, în centrul Bucureștiului. Nemulțumirile profesorilor sunt legate de comasarea școlilor, creșterea normei didactice și tăierea burselor elevilor. Marșul de amploare, la care s-au alăturat și elevi, se îndreaptă spre Palatul Cotroceni, unde manifestanții speră la negocieri cu autoritățile.

Mii de profesori din toată țara protestează în Capitală

Profesorii veniți din toate colțurile României și-au exprimat revolta față de pachetul de măsuri de austeritate aplicat educației. Ei acuză Guvernul că a bulversat sistemul prin decizii care pun în pericol viitorul școlii românești.

”Protestăm împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan și, în speţă, împotriva Legii 149, care afectează foarte grav învăţământul din România, prin comasarea școlilor, prin creşterea normei didactice cu 2 ore, prin tăierea burselor la elevi şi aşa mai departe. Sunt măsuri care au bulversat total sistemul de învățământ”, au spus cadrele didactice din Iași, potrivit Antena 3 CNN.

O profesoară din Suceava a subliniat: ”Faptul ca s-au comasat școli și au dispărut nu se încurajează educația. Sunt familii defavorizate care nu își vor permite să-și ducă la școală copiii. Și atunci ce facem? Vom fi o țară de analfabeți.”

Vezi și:
Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecțiilor după începerea şcolii. Ce se întâmplă cu festivităţile de pe 8 septembrie?
Problema telefoanelor mobile în școala din România. Ce drepturi au copiii, dar profesorii în 2025

Participare masivă la protestul din București

Estimările sindicatelor arată că aproximativ 30.000 de oameni – profesori, personal nedidactic și elevi – au ieșit în stradă în Capitală. Manifestația a început în Piața Victoriei și continuă cu un marș pe principalele bulevarde până la Palatul Cotroceni.

”Parcă am rămas fără aer de la atâta strâns cureaua”, a declarat o profesoară, criticând tăierile aplicate după ani de muncă și experiență în învățământ.

Un elev din Mehedinți a explicat de ce s-a alăturat manifestației: ”Am ales să susținem profesorii în protestul lor din cauza măsurilor luate de Guvern, care a tăiat bursele. Suntem aici atât pentru drepturile noastre, ale elevilor, cât și ale profesorilor.”

Nicușor Dan cheamă profesorii la Cotroceni

Protestatarii au anunțat că vor rămâne în stradă până când vor primi un răspuns ferm de la Guvern. Ei cer anularea măsurilor de austeritate și începerea unor negocieri reale.

Președintele Nicușor Dan a transmis că este dispus să primească o delegație a sindicatelor la Palatul Cotroceni pentru a asculta revendicările acestora.

Profesorii spun însă că așteaptă nu doar discuții, ci soluții clare pentru problemele semnalate. Marșul a paralizat centrul Capitalei, dar participanții sunt convinși că doar o mobilizare de amploare poate forța autoritățile să acționeze.

Codul portocaliu de vreme rea a lăsat dezastru în urmă. Gheaţa cât oul de găină a surprins românii: „Doamne Fereşte!”
Recomandări
Mașini din beton, transformate în recife de corali: un proiect artistic și ecologic unic în lume
Mașini din beton, transformate în recife de corali: un proiect artistic și ecologic unic în lume
Cele mai frumoase fotografii de la de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2025
Cele mai frumoase fotografii de la de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2025
Elena Udrea, deranjată de jurnalişti în prima zi de şcoală a Evei. „Să fiu şi eu de acord”. Fostul ministru a recunoscut că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea
Elena Udrea, deranjată de jurnalişti în prima zi de şcoală a Evei. „Să fiu şi eu de acord”. Fostul ministru a recunoscut că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea
Extinderea balconului la parter: ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele
Extinderea balconului la parter: ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele
Şoferul „fantomă” care s-a plimbat ani de zile cu o maşină de Formula 2 pe autostrăzi a fost prins. Ce riscă acum bărbatul care a „fentat” poliţiştii?
Şoferul „fantomă” care s-a plimbat ani de zile cu o maşină de Formula 2 pe autostrăzi a fost prins. Ce riscă acum bărbatul care a „fentat” poliţiştii?
Patru telescoape confirmă: Obiectul misterios care intră în Sistemul Solar este extrem de ciudat
Patru telescoape confirmă: Obiectul misterios care intră în Sistemul Solar este extrem de ciudat
Momente emoționante pentru Elena Udrea: după trei ani, și-a însoțit fiica în prima zi de școală: „De data asta, mami a fost lângă tine!”
Momente emoționante pentru Elena Udrea: după trei ani, și-a însoțit fiica în prima zi de școală: „De data asta, mami a fost lângă tine!”
SUA, obligată să returneze bani pentru aproape jumătate din tarifele impuse de Trump, dacă instanța confirmă depășirea atribuțiilor prezidențiale
SUA, obligată să returneze bani pentru aproape jumătate din tarifele impuse de Trump, dacă instanța confirmă depășirea atribuțiilor prezidențiale
Revista presei
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Playtech Știri
Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel
Playtech Știri
Jurnalistul Marius Niță a vorbit despre plecarea de la România TV și viața personală, extrem de privată: „Departe de mine gândul de a deveni tată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...