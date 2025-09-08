Mii de profesori au blocat Capitala! Marș de amploare spre Cotroceni, Nicușor Dan îi cheamă la discuții

Zeci de mii de cadre didactice și angajați din sistemul de educație protestează luni, 8 septembrie, în centrul Bucureștiului. Nemulțumirile profesorilor sunt legate de comasarea școlilor, creșterea normei didactice și tăierea burselor elevilor. Marșul de amploare, la care s-au alăturat și elevi, se îndreaptă spre Palatul Cotroceni, unde manifestanții speră la negocieri cu autoritățile.

Mii de profesori din toată țara protestează în Capitală

Profesorii veniți din toate colțurile României și-au exprimat revolta față de pachetul de măsuri de austeritate aplicat educației. Ei acuză Guvernul că a bulversat sistemul prin decizii care pun în pericol viitorul școlii românești.

”Protestăm împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan și, în speţă, împotriva Legii 149, care afectează foarte grav învăţământul din România, prin comasarea școlilor, prin creşterea normei didactice cu 2 ore, prin tăierea burselor la elevi şi aşa mai departe. Sunt măsuri care au bulversat total sistemul de învățământ”, au spus cadrele didactice din Iași, potrivit Antena 3 CNN.

O profesoară din Suceava a subliniat: ”Faptul ca s-au comasat școli și au dispărut nu se încurajează educația. Sunt familii defavorizate care nu își vor permite să-și ducă la școală copiii. Și atunci ce facem? Vom fi o țară de analfabeți.”

Participare masivă la protestul din București

Estimările sindicatelor arată că aproximativ 30.000 de oameni – profesori, personal nedidactic și elevi – au ieșit în stradă în Capitală. Manifestația a început în Piața Victoriei și continuă cu un marș pe principalele bulevarde până la Palatul Cotroceni.

”Parcă am rămas fără aer de la atâta strâns cureaua”, a declarat o profesoară, criticând tăierile aplicate după ani de muncă și experiență în învățământ.

Un elev din Mehedinți a explicat de ce s-a alăturat manifestației: ”Am ales să susținem profesorii în protestul lor din cauza măsurilor luate de Guvern, care a tăiat bursele. Suntem aici atât pentru drepturile noastre, ale elevilor, cât și ale profesorilor.”

Nicușor Dan cheamă profesorii la Cotroceni

Protestatarii au anunțat că vor rămâne în stradă până când vor primi un răspuns ferm de la Guvern. Ei cer anularea măsurilor de austeritate și începerea unor negocieri reale.

Președintele Nicușor Dan a transmis că este dispus să primească o delegație a sindicatelor la Palatul Cotroceni pentru a asculta revendicările acestora.

Profesorii spun însă că așteaptă nu doar discuții, ci soluții clare pentru problemele semnalate. Marșul a paralizat centrul Capitalei, dar participanții sunt convinși că doar o mobilizare de amploare poate forța autoritățile să acționeze.