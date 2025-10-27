Mihai și Elwira Petre, secrete din viața de familie. Ce activități au împreună cu fetele lor: „Acasă sunt 100% om”. EXCLUSIV

Pasiunea pentru dans i-a unit acum mai bine de două decenii, iar azi, iubirea și respectul îi țin la fel de apropiați. Mihai și Elwira Petre formează o echipă puternică, atât pe scenă, cât și acasă. Iar într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, au vorbit despre viața lor în familie, ritualurile cu fetele și planurile lor pentru toamna aceasta.

Mihai și Elwira Petre, dezvăluiri din viața de familie

Mihai și Elwira Petre formează una dintre cele mai sudate familii din showbizul românesc. S-au cunoscut în urmă cu mai mult de 20 de ani, în Republica Moldova, atunci când coregraful avea nevoie de o parteneră de dans. Pasiunea comună i-a adus împreună, iar dragostea și respectul reciproc au condus la rezultatul de astăzi.

Părinții a două fetițe, Catinca, în vârstă de 12 ani, și Ariana, în vârstă de 7 ani, cei doi formează o echipă acasă, dar și la Academia de Dans pe care o au în București. Viața lor este plină, nu este ușor, dar își amintesc adesea mottoul Andreei Marin: „Nu există nu se poate”, după cum ne-au dezvăluit chiar la gala omonimă a „Zânei” de anul acesta.

„În fiecare zi ne gândim la asta. Eu, cel puțin, când mă trezesc la 5 dimineața, mă gândesc: ‘nu se poate din nou, dar se poate’. Și pe plan profesional, și în familia noastră, și particular, în fiecare zi ne confruntăm cu această idee și trecem peste”, ne-au mărturisit Elwira și Mihai Petre.

Chiar dacă amândoi au programe încărcate, nu înseamnă că neglijează viața de familie sau timpul personal. Odată cu apariția copiilor, s-au schimbat și prioritățile lor și s-au adaptat la nevoile familiei.

„Eu cred că asta a durat ceva timp, să planificăm totul și să învățăm ce este, de fapt, cel mai important. Pentru că fiecare perioadă a vieții are prioritățile ei. Și atunci, la începutul carierei, ne gândeam numai la carieră. Acum, prioritatea noastră este familia noastră. Și atunci totul planificăm așa, încât să existe un echilibru acolo. Și fiecare dintre noi să petreacă atât mai mult timp și cu fete și să petrecem timpul și împreună”, a completat Elwira Petre.

Activitățile cu fetele, nelipsite din program

Astfel, serile în familie nu lipsesc din rutina soților Petre. Ariana, mezina casei, este cea care vine acum cu tot felul de idei, iar activitatea preferată, la momentul actual, este joaca de-a concursurile de dans și, bineînțeles, Mihai Petre ocupă și de această dată rolul de jurat.

„Ari, fetița noastră, cea mică, vine mereu cu câte o idee. De exemplu, în ultimul timp, facem concursuri de dans. Și eu sunt dansatoare și Mihai e jurat. Asta deja e ritualul așa, de ceva timp în familia noastră. Dar avem tot felul de seri, de popcorn, de dans, de stat la filme”, a dezvăluit Elwira Petre. „Era și greu de ghicit treaba asta. Da, sunt diferite. Nu cred că mereu e aceeași activitate. În schimb, e prioritatea să petrecem mult timp împreună”, a completat Mihai Petre.

Coregraful și-a construit, prin emisiunile de talente unde a jurizat, o imagine de bărbat dur, dar acasă totul e diferit. Mihai Petre subliniază că niciodată nu a făcut comentarii din răutate, ci din respect pentru profesie și pentru cei din fața lui. Iar fetele au înțeles acest lucru fără prea multe explicații.

„Acasă sunt 100% om. E diferit. Deseori primesc această întrebare. Când sunt într-un context profesional, e normal, din respect pentru cei care concurează, să afișezi această atitudine. Acasă n-are niciun sens. Ele chiar nu m-au judecat. Plus că acum, în contextul în care sunt, s-au mai schimbat lucrurile un pic”, a declarat Mihai Petre.

Cum își vor petrece Elwira și Mihai Petre toamna: „Până la Crăciun nu știu dacă petrecem un weekend împreună”

Oricât de important ar fi timpul petrecut cu cei dragi, Mihai și Elwira Petre fac și sacrificii pentru a-și păstra cariera pe care și-au construit-o cu atâta muncă. Toamna aceasta este plină de proiecte, mai ales că a început sezonul competițional.