Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV

Andreea Marin, la gala „Nu există nu se poate”. Sursa foto: montaj Playtech

„Nu există nu se poate” este mottoul care a ghidat-o pe Andreea Marin prin viață și care a ajutat-o să răzbească de fiecare dată, indiferent de greutățile care i-au ieșit în cale. Pe 15 octombrie, la Palatul Parlamentului, a avut loc ediția din 2025 a galei cu același nume, unde zeci de personalități importante au fost premiate pentru munca și aportul lor la societatea în care trăim. De data aceasta, însă, de lângă „Zână” a lipsit fiica sa, Violeta.

Andreea Marin, fără fiica sa la gala „Nu există nu se poate”

Andreea Marin a învățat devreme că „nu există nu se poate” – atunci când un accident tragic i-a răpit cea mai dragă ființă, pe mama sa. Tatăl său le-a crescut pe ea și pe sora sa mai mică. De la el a moștenit aceste cuvinte, din care, mai târziu, a luat naștere nu doar ambiția ei nemărginită, ci și o carte și o gală.

Miercuri, 15 octombrie 2025, Andreea Marin a organizat și prezentat ediția din acest an a galei „Nu există nu se poate”, unde a reunit aproximativ 1.000 de invitați de seamă și a oferit premii unor oameni care au demonstrat exact asta: că orice este posibil, atâta timp cât ai credință.

Andreea Esca, Horațiu Mălăele, Mihai și Elwira Petre, Ileana Badiu, Chris Simion și mulți alții au primit premii pentru carieră sau pentru realizările care au adus un plus societății în care trăim. Un premiu omagiu i-a fost acordat lui Mihai Leu, decedat vara aceasta, pe 1 iulie.

Lorena Buhnici, Teodora Tompea, Mihai Morar, Alex Găvan, Andreea Raicu, Elisabeta Lipă, Monica Bârlădeanu, George Ogăraru, Sînziana Mircea, Mircea Radu, Marilena Rotaru, Antoaneta Curteanu (UniCredit Bank), Athanasios Giannousis (Olympus), Anna Riatti (UNICEF) și Mihaela Păun (ARCUB) sunt cei care au înmânat aceste trofee deosebite.

Iar Andreea Marin a muncit din greu pentru ca totul să iasă la cel mai înalt nivel. În seara cea mare, a strălucit într-o ținută elegantă, care i-a pus în valoare atât silueta, cât și feminitatea. Deși a optat pentru alb și negru, în viața de zi cu zi, spune ea, vede cu ușurință și nuanțele de gri.

„Sunt un om foarte flexibil, aș spune, dar cred că această curățenie a unei ținute alb-negru înseamnă și eleganță până la urmă, o eleganță clasică, și mi-am dorit asta pentru o seară în care onorez oameni cu adevărat valoroși”, a declarat Andreea Marin, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech.

Când a fost ultima dată când „Zâna” și-a spus „Nu există nu se poate”?

„Zâna” a apelat chiar la cuvintele devenite principiu de viață pentru a duce la bun sfârșit evenimentul. Ultimele ore au fost de foc și nu a avut timp de odihnă, dar nu și-a permis să renunțe.

„Azi-noapte, când am văzut că nu termin lucrul nici după 24 de ore. Acum sunt 30 și nedormite, dar „nu există nu se poate”. Cu siguranță voi dormi bine mâine”, a dezvăluit Andreea Marin.

Aceasta este, de altfel, prima ediție a evenimentului la care Andreea Marin nu a avut-o alături pe fiica sa. Vara aceasta, Violeta s-a mutat în America, la Universitatea Cornell. Este pentru prima dată când cele două stau separate atât de mult, iar „Zâna” a recunoscut că nu este deloc ușor. Totuși, se vor revedea curând, iar gândul la întâlnirea lor viitoare i-a adus Andreei zâmbetul pe buze în mijlocul unei seri pline de emoție.

„Greu, sincer greu (n.r fără Violeta). Dar vine peste două săptămâni”, a subliniat Andreea Marin.

