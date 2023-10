Ce i s-a cerut lui Mihai Petre la castingul pentru “Dansez pentru tine”: “Eu puneam la îndoială. Mă pun pe mine să dansez disco?” EXCLUSIV VIDEO

Mihai Petre a debutat pe micul ecran în 2006, la Pro TV, în cadrul emisiunii ”Dansez pentru tine”, unde a fost coregraf, dar și jurat. Și-a descoperit pasiunea pentru dans datorită mamei sale, care aproape că l-a dus cu forța când avea 12 ani. Schimbarea a survenit din cauza faptului că programul la școală nu îi mai permitea să ajungă la antrenamentele de karate. A ajuns să facă performanță și să își transforme noul hobby în job. Și tot dansul l-a dus în lumea televiziunii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Mihai Petre ne-a povestit despre debutul lui pe sticlă și probele pe care le-a dat la casting.

Mihai Petre, despre castingul pentru emisiunea de dans de la Pro TV

Mihai Petre a cochetat și cu actoria, având în palmares câteva seriale TV – Iubire și onoare, Îngerașii, Aniela – după care drumul lui în televiziune a continuat, implicându-se în diverse proiecte. Mihai Petre s-a alăturat ca jurat la show-ul transformărilor de la Antena 1, ”Te cunosc de undeva” și este profesor la propria școală de dans.

Cum era viața ta înainte să fii în lumina reflectoarelor la ”Dansez pentru tine”? Erai oricum cunoscut datorită performanțelor înregistrate cu dansul.

Eram cunoscut în zona mea, în bula mea acolo în dansul sportiv, fiindcă aveam rezultate foarte bune ca sportiv. După, s-a schimbat totul în bine. În primul rând pentru că ”Dansez pentru tine”, prima emisiune pe care am făcut-o, a popularizat enorm ceea ce eu iubesc și ceea ce fac și acum și ăsta este un câștig.

Mihai Petre: ”Ei nu știu că nu dansez disco?”

Cum ai aflat de casting?

Mi-a bătut cineva la sală, la ușă, probabil că se documentaseră, știau că sunt campion național la dans, exista proiectul ăsta. Au bătut la ușă, mi-au povestit despre el și m-au chemat la un casting pe care l-am și luat, mă rog, cu peripeții că ne-au pus să dansăm ceva din stilurile noastre, apoi alt stil, eu puneam la îndoială.

Dar ce echipă e asta? Mă pun pe mine să dansez disco? Ei nu știu că nu dansez disco? O întreagă poveste, după care mi-au spus: ”Lăsați că vă sunăm noi”, celebrul ”vă sunăm noi”. Și chiar m-au sunat. Inițial nu am vrut să mă duc, mi se părea că nu mai am timp de școala mea de dans. Încă eram dansator activ în primul an de Dansez.

Dar bine am făcut că m-am dus și am cunoscut oamenii de acolo și de atunci știți povestea, s-au întâmplat foarte multe lucruri bune.

Emisiunea a fost o premieră și pentru tine, ai avut emoții? Le-ai ascuns bine?

Nu, la prima emisiune eu am fost coregraf, antrenam o pereche și nu prea realizam eu ce se întâmplă, doar îmi făceam treaba. De altfel asta simt și acum la orice emisiune. Am emoțiile firești și încerc să-mi fac treaba cât mai bine, uit de camere.

Mihai Petre: ”Sunt ani de zile în care am filmat cu Adela Popescu”

Te-a prins microbul televiziunii? Îți place?

Iubesc. Dansul și televiziunea sunt ceea ce îmi place să fac. Clar, absolut, recunosc! De asta îmi e dor și de seriale, îmi place.

În perioada asta ai primit oferte pentru vreun serial TV?

Nu, sunt pe emisiuni pe divertisment. Nu am fost la castinguri, nu am mai făcut asta. Este doar o amintire plăcută pentru mine și nu pot să nu-mi amintesc de fiecare dată. Uite, mă întâlnesc cu Adela Popescu. Nu ai cum! Sunt ani de zile în care am filmat împreună. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru noi.

