Câți bani o costă medicamentele pe Camelia Mitoșeru, după operația pe creier. Ce trucuri are pentru a se ajunge cu pensia: „Cât să mănânci doar pipote?” EXCLUSIV

Actrița Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, ne-a dezvăluit cum se chivernisește, din pensie, de la o lună la alta, ca să nu facă împrumuturi. Ea susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că zilnic este cu ochii pe reducerile din supermarketuri și că adesea gătește fără carne. Ne-a oferit și o rețetă ieftină și rapidă de tocăniță.

Camelia Mitoșeru, artista care ani la rând a strălucit în lumina reflectoarelor, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, din București, a învățat să se descurce și doar din pensie. Și care, după spusele ei, este medie:

”Am avut noroc că am cotizat toată viața, nu am lucrat la negru, și acum am o pensie bunicică, nu mare, dar, față de alți artiști, este mulțumitoare. Eu toată viața m-am gândit și cum mă voi descurca la bătrânețe, că n-am vrut să fiu o grijă pentru fiul meu, Mihai.

Dar, ca să-mi ajungă banii, de la o lună la alta, vânez reducerile, în supermarketuri. Zilnic ies prin magazine, aceasta este și plimbarea mea, motivul să ies din casă, mai fac puțină mișcare.

Găsesc produse și cu 50% reducere, aleg și de la raionul de produse care expiră în câteva zile, aflate încă în garanție, au preț foarte mic, foarte mulți pensionari aleg de acolo. Atenție, însă, orice produs, în ultima zi de expirare, deja nu mai are un gust foarte bun, e de evitat”.