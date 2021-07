Distracție de zile mari la ziua lui Mihai Mitoșeru. Cine a mai fost prezent la eveniment

Petrecere mare în showbizul românesc. Mihai Mitoșeru a făcut un party de zile mari cu ocazia aniversării zilei sale de naștere. Fosta lui soție Noemi și-a făcut prima apariție după divorț. Cum a apărut frumoasa blondină la eveniment și ce i-a urat sărbătoritului.

Timp de 13 ani, Mihai Mitoșeru și Noemi au format unul dintre cele mai populare și îndrăgite cupluri din lumea mondenă autohtonă. Nimeni nu se aștepta ca după atâția ani de relație povestea lor de dragoste să ajungă la bun sfârșit. Chiar dacă au trecut câțiva ani de când au divorțat, cei doi foști soți au rămas în relații foarte bune de prietenie, lucru pe care Noemi l-a demonstrat recent.

Frumoasa blondină și-a făcut apariția la petrecerea dată de simpaticul prezentator TV cu ocazia zilei sale de naștere. Noemi i-a transmis lui Mihai Mitoșeru toate cele bune, făcându-i fostului ei soț una dintre cele mai frumoase declarații. Vizibil emoționată, vedeta a mărturisit că relația pe care a avut-o cu fostul ei soț va rămâne mereu una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale.

„Mihai este tipul cu care mi-am petrecut 13 ani, o foarte mare perioada din viata, care m-a facut foarte fericita, ma facea sa rad, nu ma uitam la ceas, nu stiam cum trece timpul. Mi se pare ciudat sa vorbesc dupa atata timp, am emotii. Am emotii cand vorbesc despre el.

Ii doresc tot binele din lume, sa fie fericit, sa se linisteasca. Sunt sigura ca usor usor a inceput sa se linisteasca. Cea mai mare dorinta pentru el este sa isi gaseasca fericirea si cred ca intelege ce vreau sa spun, poate dincolo de mine. Nu stiu daca fericirea lui sunt eu, dar sunt convinsa ca intr-un final isi va gasi fericirea.

Am asa emotii… (…) Eu ma vad in postura de mama, dar nu acum, peste un timp, cand o sa fie momentul. (…) Sunt aici pentru ca eu cu Mihai am avut o relatie foarte frumoasa si e pacat dupa atatia ani sa nu ramanem prieteni. A fost o relatie frumoasa, nu stiu daca voi mai avea vreodata o relatie asa intensa cum am avut cu Mihai, nici nu ma gandesc, chiar am avut o viata foarte frumoasa alaturi de el.”, a declarat Noemi, fosta soție a lui Mihai Mitoșeru.