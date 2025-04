”Mielul de țară” pentru Paște, o poveste cu final tragic! Se vând pe sub mână de frica lui Piedone și dispar din cauza magazinelor

Ani la rândul, comunele din buza Bucureștiului erau asaltate de oameni care voiau să își cumpere un ”miel de țară”. ”D-ala bun, hrănit cu ce trebuie”, nu prea mare, dar nici mic, cu carne fragedă. Acum însă, totul s-a schimbat, iar tradiția pare să moară, încet-încet, sufocată de supermarket-uri și de frica de Piedone și inspecțiile lui flamboaiante.

Reporterii PLAYTECH au plecat prin jurul Bucureștiului în căutarea unui miel. Un mic experiment pentru a vedea cât de mult s-a schimbat lumea. Și dacă, cumva, urletele așa-zișilor suveraniști care pledează aproape cu religiozitate întoarcerea la origini, la tradiții, nu sunt cumva doar o fățărnicie. Iar concluzia o să o trageți voi, cititorii PLAYTECH.

Căutarea unui miel de Paște devine o ușoară aventură, prin jurul Bucureștiului. Dacă înainte de vindea totul la poartă, lumea tranșa animalul în bătătură sau chiar la stradă, acum totul e schimbat. ”Mi-e frică de Piedone, dacă vine peste mine”, este litania celor mai mulți care, ani la rândul, făceau mici averi din mieii vânduți în fața porții.

”50 de ani am vândut miei. Vindeam și 50 – 100 acum 10-12 ani, de Paște. Veneau chiar și catolicii să cumpere de la mine, aveam clienți fideli din București, mă sunau încă din februarie să se înscrie pe listă. Acum, dacă am vândut 5 e bine. Și ăia, la cunoscuți, la vecini. Nu cer mult, îi tai eu, îi tranșez cum vrea clientul, iar kilogramul îl dau cu 40 de lei. Și sunt miei de 15-20 de kilograme, dar am zis că dau și jumătate, doar să vând”, ne spune Nea Emil, un locuitor din Sintești. Și ne roagă să nu îl pozăm. Îi este frică de autorități, de poliție, de Piedone, de toată lumea. Chiar și de ANAF, pe care îi asociază cu o înjurătură spumoasă.