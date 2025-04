De ce se mănâncă miel de Paște. Orice român îl consumă fără să ştie semnificaţia

Mielul este unul dintre cele mai importante simboluri ale Paștelui. An de an, este consumat în mod tradițional din mai multe motive, care țin atât de religie, cât și de tradiția populară.

În România și multe alte țări creștine, masa de Paște este marcată de preparate din miel: drob, friptură, ciorbă, toate fiind considerate parte din sărbătoarea propriu-zisă.

După perioada postului, când mulți credincioși nu consumă carne, mielul este văzut ca un simbol al renașterii și al bucuriei revenirii la mesele bogate.

Mielul este un animal blând, inocent, iar primăvara – când se naște și este sacrificat – este și ea un simbol al vieții noi și al reînvierii naturii, în acord cu tema Paștelui.

În creștinism, mielul simbolizează jertfa lui Iisus, numit și „Mielul lui Dumnezeu” („Agnus Dei”), care s-a sacrificat pentru mântuirea oamenilor.

În Vechiul Testament, evreii au sacrificat un miel la Paștele evreiesc (Pesah), iar sângele acestuia a fost folosit pentru a-i proteja de pedeapsa divină. Această tradiție a fost preluată simbolic în creștinism, Paștele devenind sărbătoarea Învierii lui Hristos.

„Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri” , arată Biblia , capitolul 12.