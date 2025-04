Gheorghe Turda, specialist în rețete de Paște. Cum prepară artistul friptura de miel ca să iasă delicioasă. Secretul e baițul EXCLUSIV

Gheorghe Turda este unul dintre artiștii care, de-a lungul timpului, au făcuty senzație în lumea muzicii populare românești. Dar, dacă ca artist este celebru, puțină lume știe că, de fapt, el este și un bucătar desăvârșit. Ba chiar, în trecut, cântărețul de muzică folclorică a reușit să obțină, ani la rândul, premii pentru talentele sale culinare.

Gheorghe Turda, petrecere de Paște

An de an, Gheorghe Turda are grijă ca ziua de Paște să o petreacă în familie. Și, pentru ca totul să fie în perfectă ordine, el pune la dispoziție spațiul necesar pentru momentele petrecute alături de cei dragi lui. Locul ales este casa de la Câmpina, acolo unde artistul din lumea muzicii populare se relaxează. Și, spune el, nu va lipsi nimic de pe masă, fie că vorbim de tradiționalul stufat de miel, fie că vorbim de drob, friptură și ciorbă de miel, dar nici mâncărurile tradiționale pentru Maramureș. Adică celebra mămăligă cu brânză și smântână sau balmoșul.

”Voi serba această sfântă sărbătoare în sânul familiei, așa cum fac an de an Paștele. Cu mâncare tradițională, cu voie bună, cu toți cei apropiați. Mergem, că am o casă frumoasă la Câmpina, și acolo vom sta de Paște, ne vom bucura de sărăbtoare, vom sta liniștiți, vom vorbi, ne vom bucura unii de alții”, spune, în exclusivitate pentru PLAYTECH, maestrul Gheorghe Turda.

Cum pregătește mielul celebrul Gheorghe Turda

În exclusivitate pentru cititorii PLAYTECH, Gheorghe Turda a dezvăluit și cum pregătește mielul înainte de a-l băga la cuptor pentru a avea o carne fragedă și pentru a fi o adevărată delicatesă. Iar când vine vorba de experiență, chiar are, spune el, mai ales că a câștigat premii culinare pentru felul în care se descurcă când vine vorba de mâncare. Nu lipsesc, explică el, ceapa și usturoiul, și nici vinul alb, dar, spune el, secretul este răbdarea pentru ca toate aromele să se întrepătrundă.

”Mielul îl țin la baiț, înainte, apoi îl pun la cuptor. E rețeta soției mele, Dumnezeu să o Ierte! Pun la baiț, așa cum se face, ceapă verde, usturoi verde, condimente, vin, îl țin măcar o zi. Și apoi, la cuptor. Dar nu lipsește de pe masă nici mămăliga așa cum se face în Maramureș, cu brânză, cu smântână și unt. Este un deliciu. Balmoșul, cum i se zice. Evident, îl fac la ceaun, cu crusta necesară. Tot ce ține de deseruturi însă, fac copiii. Ei au învățat de la mama lor, care era o gospodină desăvârșită cum se fac. Totul, sunt convins, va fi delicios. Și mă voi bucura, așa cum fac an de an, de un Paște tradițional. Îmi place să îmi petrec timpul cu cei din familie, să îi strâng la masă, să ne bucurăm de liniște și de pace”, ne-a mai spus Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda, veșnic amorezat

Gheorghe Turda este unul dintre artiștii care, de-a lungul timpului, după moartea regretatei sale soții, a ținut prima pagină a ziarelor și cu ”afacerile amoroase” pe care le-a avut. Și nu vorbim de una sau două, ci, așa cum recunoaște chiar el, de mai multe. Asta deși, așa cum spunea pentru EGO, nu are de gând să se mai însoare.