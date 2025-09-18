Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 17:19
de Iulia Kelt

Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK

TEHNOLOGIE
Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK
Afacerile lui Donald Trump în Marea Britanie / Foto: Sky News

Marea Britanie a anunțat un nou parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, prin care acceptă să își dezvolte infrastructura digitală și de inteligență artificială sub umbrela companiilor americane.

Așa-numitul „Tech Prosperity Deal”, semnat în septembrie 2025, coincide cu vizita președintelui american Donald Trump la Londra și marchează o etapă esențială în integrarea Marii Britanii în ecosistemul tehnologic dominat de SUA.

Investiții masive în infrastructura AI și centre de date, sub Donald Trump

Pachetul de investițiiPachetul de investiții asociat acordului depășește 31 de miliarde de lire sterline, fiind direcționat în special către infrastructura de calcul de mare putere, centre de date și proiecte de AI. Printre cele mai importante angajamente se numără:

Vezi și:
Donald Trump și Regele Charles și-au oferit cadouri extravagante, iar Regina Camilla a primit un dar surprinzător
Trump a încălcat din nou protocolul regal: cum l-a pus într-o situație neplăcută pe Regele Charles. Palatul Buckingham a intervenit
  • Microsoft, care alocă 22 de miliarde de lire pentru construirea celui mai mare supercomputer din Regat, în parteneriat cu Nscale, echipat cu peste 23.000 de GPU-uri performante.
  • Google, ce inaugurează un centru de date în Hertfordshire, ca parte a unui plan de 5 miliarde de lire pe doi ani. Proiectul promite crearea a peste 8.000 de locuri de muncă anuale și extinderea colaborării prin DeepMind.
  • CoreWeave, cu o investiție suplimentară de 1,5 miliarde de lire în parteneriat cu DataVita, pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari centre AI din Europa, amplasat în Scoția.
  • Salesforce, care își majorează angajamentele la 6 miliarde de dolari, după un aport recent de 1,4 miliarde de lire.
  • Nvidia, care va implementa 120.000 de GPU-uri la nivel național, inclusiv prin proiectul „Stargate UK”, dezvoltat alături de OpenAI și Nscale.

Alături de aceste companii, și alte organizații precum Scale AI, BlackRock, Oracle sau Anthropic își consolidează poziția în cadrul strategiei digitale britanice, scrie Tech Policy.

Influența directă a giganților tehnologici asupra politicilor publice

Acordul ridică semne de întrebare privind independența Marii Britanii în materie de tehnologie. Companii precum Nvidia, OpenAI și Microsoft nu doar investesc, ci și consiliază guvernul în privința direcțiilor de dezvoltare.

OpenAI, de pildă, are un rol activ în integrarea AI în instituțiile publice: Ministerul Justiției folosește deja o versiune securizată a Copilot Chat, iar ChatGPT Enterprise este testat în departamente guvernamentale.

În plus, fosta directoare de guvernanță a OpenAI, Jade Leung, a devenit consilier oficial al prim-ministrului britanic și conduce noul AI Security Institute.

Nvidia își consolidează poziția dominantă în piața de procesoare pentru AI, unde deține peste 70% din cotă, iar Microsoft, prin extinderea serviciilor cloud, devine un pilon al infrastructurii critice naționale.

În paralel, autoritatea de concurență din Regat (CMA) a semnalat riscul unei piețe excesiv de concentrate, dominată de AWS și Microsoft.

Deși oficialii de la Londra prezintă acordul ca o oportunitate economică și de inovare, criticii subliniază că aceste investiții pot adânci dependența Marii Britanii de giganții americani, cu promisiuni incerte privind locurile de muncă și cu un impact ecologic major din partea centrelor de date.

„Tech Prosperity Deal” confirmă alinierea Marii Britanii la strategia SUA de a transforma inteligența artificială americană într-un standard global.

Dacă această colaborare va aduce beneficii reale pentru societatea britanică sau va consfinți doar dominația companiilor americane rămâne o întrebare deschisă.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii
Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025
Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale
Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii
Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii
Nothing Ear (3), cele mai noi căști ca să îți trăiești muzica și să scapi de distrageri
Nothing Ear (3), cele mai noi căști ca să îți trăiești muzica și să scapi de distrageri
Ce poţi face legal dacă vin mirosuri neplăcute din curtea vecinului? Cum rezolvi problema
Ce poţi face legal dacă vin mirosuri neplăcute din curtea vecinului? Cum rezolvi problema
Corpul descoperit în Tesla abandonată a cântărețului D4vd a fost identificat ca fiind al unei adolescente dispărute
Corpul descoperit în Tesla abandonată a cântărețului D4vd a fost identificat ca fiind al unei adolescente dispărute
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...