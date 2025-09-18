Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK

Marea Britanie a anunțat un nou parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, prin care acceptă să își dezvolte infrastructura digitală și de inteligență artificială sub umbrela companiilor americane.

Așa-numitul „Tech Prosperity Deal”, semnat în septembrie 2025, coincide cu vizita președintelui american Donald Trump la Londra și marchează o etapă esențială în integrarea Marii Britanii în ecosistemul tehnologic dominat de SUA.

Investiții masive în infrastructura AI și centre de date, sub Donald Trump

Pachetul de investițiiPachetul de investiții asociat acordului depășește 31 de miliarde de lire sterline, fiind direcționat în special către infrastructura de calcul de mare putere, centre de date și proiecte de AI. Printre cele mai importante angajamente se numără:

Microsoft, care alocă 22 de miliarde de lire pentru construirea celui mai mare supercomputer din Regat, în parteneriat cu Nscale, echipat cu peste 23.000 de GPU-uri performante.

Google, ce inaugurează un centru de date în Hertfordshire, ca parte a unui plan de 5 miliarde de lire pe doi ani. Proiectul promite crearea a peste 8.000 de locuri de muncă anuale și extinderea colaborării prin DeepMind.

CoreWeave, cu o investiție suplimentară de 1,5 miliarde de lire în parteneriat cu DataVita, pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari centre AI din Europa, amplasat în Scoția.

Salesforce, care își majorează angajamentele la 6 miliarde de dolari, după un aport recent de 1,4 miliarde de lire.

Nvidia, care va implementa 120.000 de GPU-uri la nivel național, inclusiv prin proiectul „Stargate UK”, dezvoltat alături de OpenAI și Nscale.

Alături de aceste companii, și alte organizații precum Scale AI, BlackRock, Oracle sau Anthropic își consolidează poziția în cadrul strategiei digitale britanice, scrie Tech Policy.

Influența directă a giganților tehnologici asupra politicilor publice

Acordul ridică semne de întrebare privind independența Marii Britanii în materie de tehnologie. Companii precum Nvidia, OpenAI și Microsoft nu doar investesc, ci și consiliază guvernul în privința direcțiilor de dezvoltare.

OpenAI, de pildă, are un rol activ în integrarea AI în instituțiile publice: Ministerul Justiției folosește deja o versiune securizată a Copilot Chat, iar ChatGPT Enterprise este testat în departamente guvernamentale.

În plus, fosta directoare de guvernanță a OpenAI, Jade Leung, a devenit consilier oficial al prim-ministrului britanic și conduce noul AI Security Institute.

Nvidia își consolidează poziția dominantă în piața de procesoare pentru AI, unde deține peste 70% din cotă, iar Microsoft, prin extinderea serviciilor cloud, devine un pilon al infrastructurii critice naționale.

În paralel, autoritatea de concurență din Regat (CMA) a semnalat riscul unei piețe excesiv de concentrate, dominată de AWS și Microsoft.

Deși oficialii de la Londra prezintă acordul ca o oportunitate economică și de inovare, criticii subliniază că aceste investiții pot adânci dependența Marii Britanii de giganții americani, cu promisiuni incerte privind locurile de muncă și cu un impact ecologic major din partea centrelor de date.

„Tech Prosperity Deal” confirmă alinierea Marii Britanii la strategia SUA de a transforma inteligența artificială americană într-un standard global.

Dacă această colaborare va aduce beneficii reale pentru societatea britanică sau va consfinți doar dominația companiilor americane rămâne o întrebare deschisă.