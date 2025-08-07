Microsoft Flight Simulator 2024 introduce lumea Jurassic World: Zboruri printre dinozauri în noul DLC Archipelago

Microsoft Flight Simulator 2024 va lansa în curând o extensie spectaculoasă care le permite jucătorilor să exploreze celebra lume din Jurassic World dintr-o perspectivă inedită, de la înălțime.

Pachetul DLC „Jurassic World: Archipelago” aduce un nou nivel de realism și aventură, permițându-ți să zbori deasupra insulelor populate cu dinozauri legendari.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum ar fi să zbori peste o lume preistorică plină de creaturi colosale, fără riscul de a fi atacat de un Velociraptor, atunci acest DLC este pentru tine.

Noul conținut adăugat de Orbx Studios, dezvoltatorul colaborator, va fi disponibil la sfârșitul lunii august sau începutul lui septembrie 2025, întâi pentru Microsoft Flight Simulator 2024, iar ulterior și pentru versiunea din 2020 a simulatorului, informează GameSpot.

Insulele din Jurassic Park, recreeate cu fidelitate în simulatorul de zbor

Pachetul Jurassic World: Archipelago introduce în joc celebrul Arhipelag Muertes, cunoscut din filmele din seria Jurassic Park și Jurassic World sub numele de „Cele Cinci Morți”.

Insulele se află în largul coastelor Costa Ricăi și sunt recreați digital cu un nivel uimitor de detaliu, fiind acum disponibile pentru explorare aeriană în simulator.

Jucătorii vor avea libertatea de a zbura între cele cinci insule, dar și de-a lungul coastelor Costa Ricăi, în cadrul unor misiuni speciale și tururi tematice.

Pe lângă explorare, experiența va include o componentă narativă plasată chiar înainte de deschiderea oficială a parcului din filmul Jurassic World (2015).

Asta înseamnă că vei putea vizita Isla Nublar într-o stare de funcționare completă, dar fără turiști, cu toate clădirile emblematice, inclusiv sistemul de monorail funcțional.

De asemenea, Isla Sorna, locația principală din The Lost World: Jurassic Park și Jurassic Park III – va fi inclusă în harta extinsă, unde vei putea observa din zbor ruinele facilităților de pe „Site B”, acolo unde erau creați dinozaurii.

Dinozauri legendari, aduși la viață digital

Unul dintre punctele de atracție majore ale acestui DLC este lista de dinozauri pe care jucătorii îi pot vedea în habitatul lor (aproape) natural.

Conform informațiilor furnizate pe site-ul oficial al extensiei, printre speciile deja confirmate se numără:

Tyrannosaurus Rex

Velociraptor

Stegosaurus

Brachiosaurus

Apatosaurus

Pteranodon

Mosasaurus

Dimorphodon

Gallimimus

Concret, lista va fi extinsă pe măsură ce lansarea se apropie, promițând o experiență vizuală de neuitat pentru fanii universului Jurassic World.

Fiecare specie va putea fi observată în zone tematice, integrată în ecosisteme digitale atent construite pentru a reda atmosfera cinematografică.

O experiență de zbor unică și exclusivă în lumea gamingului

Extensia Jurassic World: Archipelago va putea fi achiziționată prin intermediul platformei Orbx Direct sau direct din marketplace-ul oficial al jocului.

Este un pas important în direcția transformării simulatoarelor de zbor în experiențe tematice imersive, care combină precizia navigației aeriene cu elemente de storytelling și aventură vizuală.

În ciuda zvonurilor legate de o posibilă lansare pe PlayStation 5 și Nintendo Switch 2, Microsoft nu a confirmat încă disponibilitatea simulatorului pe alte platforme. Până în prezent, Microsoft Flight Simulator 2024 rămâne o exclusivitate pentru ecosistemul Xbox și PC.

Pentru cei care preferă o abordare mai interactivă și directă în lumea dinozaurilor, este important de menționat că Jurassic World Evolution 3 urmează să fie lansat în octombrie 2025 și va introduce pentru prima dată pui de dinozauri în seria de jocuri de management al parcului tematic.