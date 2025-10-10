Microsoft anunță primul val de jocuri Xbox Game Pass după scumpirea abonamentului Ultimate: titluri majore, controverse și reacții mixte

După una dintre cele mai controversate decizii din istoria recentă a serviciului său, Microsoft a făcut primul anunț de conținut pentru Xbox Game Pass de la creșterea prețului abonamentului Ultimate. Noua listă de jocuri pentru octombrie 2025 include titluri importante, dar și câteva surprize, însă reacțiile fanilor rămân împărțite, pe fondul nemulțumirilor privind majorarea tarifelor și modificarea beneficiilor.

Începând cu 1 octombrie, abonamentul Xbox Game Pass Ultimate a urcat de la 19,99 dolari la 29,99 dolari pe lună, o creștere de 50%, echivalentă cu 120 de dolari în plus pe an. Microsoft justifică scumpirea prin extinderea catalogului, adăugarea de parteneriate noi și îmbunătățiri în serviciul de cloud gaming, însă o parte semnificativă a utilizatorilor consideră că noul preț nu se mai justifică.

Lista de titluri anunțată pentru octombrie 2025 demonstrează că Microsoft vrea să ofere conținut pe măsura noului preț. Printre cele mai notabile lansări se numără „Baldur’s Gate” și „Baldur’s Gate II: Enhanced Editions” pentru PC, clasicul „Ninja Gaiden 2 Black” și mult-așteptatul „Ninja Gaiden 4”, publicat de Xbox Game Studios. În plus, fanii au primit confirmarea lansării „Keeper”, noul titlu al studioului Double Fine, disponibil încă din prima zi prin Game Pass.

Pe lângă aceste jocuri, lineup-ul lunii include o serie de producții diverse, menite să atragă un public cât mai larg:

8 octombrie : Supermarket Simulator (Cloud, Consolă, PC)

: Supermarket Simulator (Cloud, Consolă, PC) 9 octombrie : Baldur’s Gate și Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC)

: Baldur’s Gate și Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) 14 octombrie : The Casting of Frank Stone (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

: The Casting of Frank Stone (Cloud, PC, Xbox Series X|S) 15 octombrie : Ball x Pit, The Grinch: Christmas Adventures, Eternal Strands, He Is Coming (Game Preview) și Ninja Gaiden 2 Black

: Ball x Pit, The Grinch: Christmas Adventures, Eternal Strands, He Is Coming (Game Preview) și Ninja Gaiden 2 Black 16 octombrie : Pax Dei (PC)

: Pax Dei (PC) 17 octombrie : Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

: Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S) 21 octombrie: Evil West și Ninja Gaiden 4

Totuși, câteva titluri vor părăsi catalogul începând cu 15 octombrie — printre ele Cocoon, Core Keeper și Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Utilizatorii care vor să le păstreze pot beneficia de o reducere de 20% la achiziție, conform politicii standard a platformei.

Prin aceste lansări, Microsoft speră să compenseze nepopularitatea măsurii recente și să ofere un sentiment de valoare adăugată abonaților. Reprezentanții companiei afirmă că noul preț „reflectă un catalog extins, beneficii suplimentare și o experiență de streaming îmbunătățită”.

Reacții ale jucătorilor: între dezamăgire și curiozitate

Reacțiile comunității nu au întârziat să apară. Într-un sondaj realizat de IGN, la care au participat peste 42.000 de utilizatori, 53,9% dintre respondenți au declarat că nu intenționează să se aboneze la Game Pass după scumpire, iar doar 19,8% au spus că vor păstra varianta Ultimate. Mulți utilizatori au criticat faptul că Microsoft a dublat practic costul anual fără a oferi garanții clare privind calitatea viitoarelor titluri sau stabilitatea serviciului.

Pe forumuri și rețele sociale, fanii au acuzat compania de „avarie corporatistă” și de erodarea treptată a beneficiilor care făceau Game Pass atractiv. Printre nemulțumirile recente se numără eliminarea reducerilor la achizițiile de DLC, înlocuite cu puncte suplimentare în programul Microsoft Rewards — o schimbare care nu a fost bine primită.

„Am plătit Game Pass pentru valoare și acces rapid la titluri importante. Acum, cu noile prețuri și mai puține avantaje, simt că plătesc doar pentru un catalog aleatoriu”, a scris un abonat pe Reddit.

Cu toate acestea, există și o parte a comunității care privește pozitiv noile adăugiri. Introducerea serviciilor Fortnite Crew și Ubisoft+ Classics în pachetul Ultimate, alături de îmbunătățirea calității de streaming în cloud, este văzută de unii drept un pas înainte către o experiență unificată între console, PC și cloud gaming.

O strategie riscantă pentru fidelizarea abonaților

Creșterea prețului Game Pass Ultimate se înscrie într-un trend mai amplu al companiei Microsoft, care în ultimele luni a majorat costurile mai multor produse din ecosistemul Xbox. Prețul jocurilor de lansare a fost ridicat la 70 de dolari, după o scurtă perioadă în care compania anunțase un prag de 80 de dolari, iar consolele Xbox au înregistrat scumpiri în SUA „din cauza condițiilor macroeconomice”.

În plus, noile dispozitive portabile ROG Xbox Ally X și ROG Xbox Ally au prețuri de 999,99 dolari, respectiv 599,99 dolari — cifre care, potrivit analiștilor, indică o repoziționare a brandului Xbox către segmentul premium.

Criticii consideră însă că această strategie riscă să fragmenteze baza de jucători și să alimenteze exodul spre alternative mai accesibile, precum serviciile de abonament de la Sony sau Epic. Deocamdată, Microsoft mizează pe faptul că noile lansări first-party și parteneriatele strategice vor menține interesul pentru Game Pass.

Cu un catalog care include în continuare hituri ca Starfield, Forza Horizon 5, Avowed și Hellblade II, compania speră să demonstreze că serviciul rămâne o investiție valoroasă pentru gamerii pasionați. Totuși, percepția generală este că Microsoft trebuie să ofere mai mult decât promisiuni pentru a recâștiga încrederea publicului.

Într-un climat economic dificil, cu competiția în creștere și un public tot mai exigent, luna octombrie va fi un test major pentru viitorul Xbox Game Pass. Dacă noile titluri vor reuși să justifice prețul, Microsoft ar putea transforma o criză de imagine într-un nou început. Dacă nu, reacția jucătorilor ar putea forța compania să-și regândească radical strategia.